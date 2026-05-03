Formula 1: Θρίαμβος Αντονέλι στο Μαϊάμι – Τρίτη νίκη της σεζόν για το «παιδί-θαύμα» της Mercedes

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο Grand Prix του Μαϊάμι κι έκανε το «3 στα 4» στη σεζόν της Formula 1, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν το βάθρο σε έναν δραματικό αγώνα.

Newsbomb

Formula 1
AP Photo/Marta Lavandier
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κίμι Αντονέλι συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στην εφετινή Formula 1, κατακτώντας και το Grand Prix του Μαϊάμι, σε έναν αγώνα όπου έδειξε τόσο ταλέντο όσο και ψυχραιμία υπό πίεση.

Μολονότι η νίκη του στην Ιαπωνία είχε χαρακτηριστεί από αρκετούς και ως αποτέλεσμα συγκυριών, αυτή τη φορά ο Ιταλός της Mercedes επικράτησε με απόλυτα πειστικό τρόπο, φτάνοντας τις 3 νίκες σε 4 αγώνες, βάζοντας πλέον σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο. Στο βάθρο τον ακολούθησαν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος τον πίεσε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και ο Όσκαρ Πιάστρι, ολοκληρώνοντας ένα ακόμα δυνατό αποτέλεσμα για τη McLaren.

Καθοριστικό σημείο του αγώνα ήταν το undercut της Mercedes στη McLaren του Νόρις στο μοναδικό pit stop του Grand Prix, με τον Αντονέλι να διαχειρίζεται στη συνέχεια άψογα την πίεση και να κρατά τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία. Η Mercedes παρέμεινε αήττητη στα φετινά Grand Prix, με τον Αντονέλι να σημειώνει την τρίτη διαδοχική του νίκη, σε έναν αγώνα που είχε δραματικό φινάλε.

Η μάχη ήταν έντονη και για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου, με τον Σαρλ Λεκλέρ να βρίσκεται μέσα στη διεκδίκηση μέχρι και τον προτελευταίο γύρο του αγώνα. Ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari, ωστόσο, δέχθηκε την πίεση του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος τον προσπέρασε στα φρένα της πίσω ευθείας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο της Ferrari, έκανε τετ-α-κε και κατέληξε στις μπαριέρες.

Παρά τη σύγκρουση, κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα, έχοντας όμως εμφανείς ζημιές στο μονοθέσιό του. Το περιστατικό έδωσε την ευκαιρία τόσο στον Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes όσο και στον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να τον προσπεράσουν στον τελευταίο γύρο. Μάλιστα, ο Ράσελ πέρασε τη Ferrari έπειτα από επαφή των δύο μονοθεσίων, με τον Βρετανό να ολοκληρώνει τον αγώνα έχοντας σπασμένη εμπρός πτέρυγα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:08ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται στα 50 καλύτερα μέρη του κόσμου

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Πράσινη» αυτοθυσία και «κιτρινόμαυρη» χαμένη ευκαιρία!

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας - Βίντεο

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,2 εκατ. ευρώ

22:18LIFESTYLE

Μανώλης Κονταρός: Αποθεώθηκε σε live – Η μαντινάδα που «σήκωσε» το κοινό στο πόδι - Βίντεο

22:16WHAT THE FACT

Το ξεχασμένο πείραμα Σοβιετικού επιστήμονα που ήθελε να δημιουργήσει υβρίδιο πιθήκου - ανθρώπου

22:08WHAT THE FACT

Έβγαλε τελικά ο εκατομμυριούχος που έμεινε επίτηδες άστεγος 1.000.000 δολάρια σε έναν χρόνο;

22:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος Αντονέλι στο Μαϊάμι – Τρίτη νίκη της σεζόν για το «παιδί-θαύμα» της Mercedes

22:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγωτά: Ακριβότερα φέτος - Πόσο θα πληρώνουμε σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο του Σάντσεθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Τρεις θάνατοι συνδέονται με ξέσπασμα ιού hantavirus σε κρουαζιερόπλοιο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Το άλογο των 60 εκατομμυρίων ετών καλπάζει ξανά ελεύθερο στις στέπες της Ασίας

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

21:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνται στο Μαρόκο πιθανότατα έπεσαν στον ωκεανό

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο του Σάντσεθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,2 εκατ. ευρώ

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

22:08WHAT THE FACT

Έβγαλε τελικά ο εκατομμυριούχος που έμεινε επίτηδες άστεγος 1.000.000 δολάρια σε έναν χρόνο;

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ