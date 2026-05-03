Μυστηριώδεις θάνατοι ψαριών στη θάλασσα της Γαλιλαίας

Έρευνες μετά τις αναφορές για θανάτους ψαριών στα νότια της Θάλασσας της Γαλιλαίας, ξεκίνησαν η Αρχή Υδάτινων Πόρων του Ισραήλ και το Υπουργείο Υγείας.

Οι ειδικοί που έσπευσαν στην περιοχή πήραν δείγματα νερού και νεκρών ψαριών για να διαπιστώσουν τα πιθανά αίτια του συμβάντος.

Τα επιλεγμένα δείγματα στάλθηκαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια, όπου ειδικοί θα πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένες μελέτες για την ποιότητα του νερού, την κατάσταση του οικοσυστήματος και πιθανούς παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο των ψαριών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν λόγο για τοπικό περιστατικό και επαγγελματικές ομάδες συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση άμεσα επί τόπου.

Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση πόσιμου νερού ή κολύμβησης στη Θάλασσα της Γαλιλαίας.