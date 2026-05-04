Τραμ: Oι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν

Ο Τραμπ μιλά για πρόοδο στις επαφές με την Τεχεράνη, ενώ οι ΗΠΑ ξεκινούν επιχείρηση συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν που μπορούν να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα για όλους.
  • Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν ισχύει από τις 8 Απριλίου μετά από σχεδόν 40 ημέρες συγκρούσεων.
  • Οι διαπραγματεύσεις μετά την εκεχειρία έχουν σταματήσει χωρίς πρόοδο.
  • Οι ΗΠΑ ξεκινούν επιχείρηση συνοδείας πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα ακινητοποιημένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν που «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει.

Στην ίδια ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν σήμερα Δευτέρα μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ. Όπως ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει ακινητοποιημένα πλοία.

