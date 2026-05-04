IDF: Αναχαιτίσεις εναέριων στόχων στο βόρειο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο» πριν εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων στην περιοχή Γιρόν, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον IDF, οι συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν λόγω φόβων για πτώση θραυσμάτων από την αναχαίτιση.

בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב יראון, חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח ישראל.



התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט.



בנוסף, לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 3, 2026



Παράλληλα, ο στρατός ανέφερε ότι τα εναέρια συστήματα ενεργοποιήθηκαν και εναντίον δύο ακόμη ύποπτων εναέριων στόχων σε περιοχή όπου επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.

Τα περιστατικά σημειώνονται ενώ συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.