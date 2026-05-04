IDF: Αναχαιτίσεις εναέριων στόχων στο βόρειο Ισραήλ
Συναγερμός κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο» πριν εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων στην περιοχή Γιρόν, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.
Σύμφωνα με τον IDF, οι συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν λόγω φόβων για πτώση θραυσμάτων από την αναχαίτιση.
Παράλληλα, ο στρατός ανέφερε ότι τα εναέρια συστήματα ενεργοποιήθηκαν και εναντίον δύο ακόμη ύποπτων εναέριων στόχων σε περιοχή όπου επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.
Τα περιστατικά σημειώνονται ενώ συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
IDF: Αναχαιτίσεις εναέριων στόχων στο βόρειο Ισραήλ
00:40 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμ: Oι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν
23:28 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μυστηριώδεις θάνατοι ψαριών στη θάλασσα της Γαλιλαίας
22:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ