Ανάλυση: Ο Τραμπ επιχειρεί να σπάσει το αδιέξοδο στο Ορμούζ – Ο κίνδυνος του πολέμου παραμένει

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να απεγκλωβίσει τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί μια προσπάθεια να «σπάσει το σημερινό αδιέξοδο» με το Ιράν, ωστόσο ο κίνδυνος επιστροφής σε πόλεμο παραμένει υπαρκτός, σύμφωνα με γεωπολιτικό αναλυτή Μάρκο Βιτσεντσίνο.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Βιτσεντσίνο ανέφερε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν δοκιμάζουν η μία πλευρά την άλλη χωρίς να επιθυμούν άμεση επιστροφή στις εχθροπραξίες.

«Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού - και αυτός ο κίνδυνος είναι υψηλός», σημείωσε.

Ο Μάρκο Βιτσεντσίνο

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πιθανότητα νέας σύγκρουσης «πραγματική», περιγράφοντας την κατάσταση στον Κόλπο ως ένα είδος «χορού» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με συνεχείς κινήσεις πίεσης και αντίδρασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κρίση δεν αφορά μόνο τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, καθώς οι επιπτώσεις για το παγκόσμιο εμπόριο και τη διεθνή σταθερότητα είναι «τεράστιες».

Όπως είπε, ακόμη και αν τα πλοία αρχίσουν να κινούνται ξανά στο Ορμούζ, θα χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να αποσυμπιεστεί ουσιαστικά η αγορά ενέργειας.

«Δεν πρόκειται για αλλαγή που θα συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.