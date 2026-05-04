CENTCOM: Οι ΗΠΑ ενεργοποιούν τη ναυτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ – Ξεκινά το «Project Freedom»

Snapshot Οι ΗΠΑ ενεργοποιούν τη ναυτική αποστολή «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ξεκινά την υποστήριξη της αποστολής που εξήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή του στο X, ο διοικητής της CENTCOM ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ανέφερε ότι η επιχείρηση θεωρείται κρίσιμη «για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία», ενώ παράλληλα συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αμερικανική αποστολή θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένα συστήματα πολλαπλών αποστολών και περίπου 15.000 στρατιωτικούς.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει και ξεχωριστή πρωτοβουλία με την ονομασία Maritime Freedom Construct, με στόχο τον συντονισμό διεθνών εταίρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική επέμβαση στο Στενό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.