Τραμπ: Η επιχείρηση "Project Freedom" για απεγκλωβισμό πλοίων από το Ορμούζ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα

Η επιχείρηση των ΗΠΑ, με την ονομασία «Ελευθερία» («Project Freedom»), θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος 

Δημήτρης Μάνωλης

  • Η επιχείρηση των ΗΠΑ «Project Freedom» για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής.
  • Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα ακινητοποιημένα πλοία για την ασφαλή τους μετακίνηση.
  • Οι ΗΠΑ διεξάγουν θετικές συνομιλίες με το Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους.
  • Η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς πολλά από τα εγκλωβισμένα πλοία έχουν περιορισμένα αποθέματα τροφίμων και προμηθειών για τα πληρώματα τους.
  • Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι κάθε παρεμπόδιση της επιχείρησης θα αντιμετωπιστεί με ισχυρό τρόπο.
Από το πρωί της Δευτέρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση των ΗΠΑ για τον «απεγκλωβισμό» πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει ακινητοποιημένα πλοία. «Η επιχείρηση που φέρει την ονομασία "Ελευθερία" ("Project Freedom") θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής. Έχω πλήρη επίγνωση ότι οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα για όλους», δήλωσε ο Τραμπ, αναφέροντας ότι πολλά από τα μπλοκαρισμένα πλοία ξεμένουν από τρόφιμα.

Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες με το Ιράν, αναφέρει πως οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες και ότι αυτές οι διαβουλεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.

Η ανάρτηση Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν εμπλέκονται στη μεσανατολική σύγκρουση που εκτυλίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν μπορούμε να βοηθήσουμε να απεγκλωβιστούν τα πλοία τους στα Στενά του Ορμούζ, σε κάτι με το οποίο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι παρατηρητές!

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε ενημερώσει αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτά τα περιορισμένα ύδατα, ώστε να μπορέσουν ελεύθερα και απρόσκοπτα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Για ακόμη μία φορά, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απομακρύνουμε με ασφάλεια τα πλοία και τα πληρώματά τους από τα Στενά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν έως ότου η περιοχή καταστεί ασφαλής για ναυσιπλοΐα και για κάθε άλλη δραστηριότητα. Αυτή η διαδικασία, με την ονομασία «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής.

Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποί μου βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι αυτές οι διαβουλεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων έχει αποκλειστικό στόχο να απελευθερώσει ανθρώπους, εταιρείες και χώρες που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό, είναι θύματα των συνθηκών. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά, κυρίως, του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν μείνει με περιορισμένα αποθέματα τροφίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών, απαραίτητων για την υγεία και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική ένδειξη καλής θέλησης από όλους όσοι έχουν εμπλακεί στις εντάσεις των τελευταίων μηνών.

Αν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία παρεμποδιστεί, τότε αυτή η παρεμπόδιση θα αντιμετωπιστεί, δυστυχώς, με ισχυρό τρόπο».

