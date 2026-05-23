To ευχαριστώ του Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν - H δήλωση του Τούρκου προέδρου

Την ικανοποίηση του για σχόλιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έκρυψε το Σάββατο (23/5) ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial έσπευσε να τον ευχαριστήσει.

Αφορμή αποτέλεσε η δήλωση του Τούρκου προέδρου όπου αποκάλεσε τον Τραμπ «τον ηγέτη που ο κόσμος περίμενε εδώ και αιώνες».

Ο Τραμπ το αναδημοσίευσε.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

Ευχαριστώ Πρόεδρε Ερντογάν!

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο ηγέτης που ο κόσμος περίμενε εδώ και αιώνες — Δεν μιλάει απλώς για δύναμη — Την ενσαρκώνει».

Η ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έγινε ενώ είναι σε εξέλιξη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με έξι ηγέτες για το Ιράν Ο Ερντογάν είναι ένας από αυτούς.

