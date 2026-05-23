Θεσσαλονίκη: Άνοιξε μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα της Κασσάνδρου - Αποκλείστηκε το σημείο

Η ΕΥΑΘ κλήθηκε να παρέμβει για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Μια μεγάλη τρύπα άνοιξε στο οδόστρωμα επί της οδού Κασσάνδρου στη συμβολή της με την οδό Καμενιάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό με την καθίζηση τμήματος του δρόμου έγινε σήμερα, Σάββατο (23/5). Άμεσα ειδοποιήθηκε ο δήμος Θεσσαλονίκης τόσο από κατοίκους της περιοχής, όσο και από τον ΟΑΣΘ ο οποίος άλλαξε αναγκαστικά το δρομολόγιο γραμμής λεωφορείου που διέρχεται από την περιοχή.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία, ενώ συνεργείο από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου απέκλεισε το σημείο με κορδέλες και κώνους καθώς είναι επικίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Για το συμβάν ενημερώθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο. Λίγο αργότερα έσπευσε και ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε επικοινωνία και ο ίδιος με την ΕΥΑΘ.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, πριν από περίπου μια εβδομάδα, συνεργείο της ΕΥΑΘ πραγματοποίησε εργασίες ανύψωσης φρεατίου. Από τον δήμο κλήθηκε η Εταιρεία προκειμένου να μεταβεί στο σημείο.

