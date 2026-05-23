Η Μπρίτνει Σπίαρς οδηγούσε μεθυσμένη και συνελήφθη - Στη δημοσιότητα το βίντεο

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία της Καλιφόρνιας βίντεο από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάρτιο στην περιοχή της Βεντούρα.

Στο βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερες περιπολικών της California Highway Patrol, φαίνονται οι αστυνομικοί να σταματούν, νυχτερινές ώρες, την ποπ σταρ, όταν ενημερώθηκαν από οδηγούς πως κινούνταν επικίνδυνα και έκανε επικίνδυνες αλλαγές λωρίδων στον αυτοκινητόδρομο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έλεγχο νηφαλιότητας, ενώ στη συνέχεια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς οδηγείται με χειροπέδες στο περιπολικό. Σε αποσπάσματα του βίντεο ακούγεται να αρνείται ότι ήταν μεθυσμένη, με τους αστυνομικούς να της απαντούν πως θεωρούν ότι δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια.

Η τραγουδίστρια είχε αρχικά συλληφθεί με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, ωστόσο αργότερα αποδέχθηκε συμφωνία για μικρότερη κατηγορία επικίνδυνης οδήγηση.