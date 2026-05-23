Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 του Πειραιά – Σώος ανασύρθηκε ο ηλικιωμένος οδηγός
Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «'Αγιος Παντελεήμων»
- Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά.
- Ο 89χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.
- Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας για προληπτικές εξετάσεις.
- Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.
Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «'Αγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
