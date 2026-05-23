Αλαλούμ με... εγκωμιαστικά σχόλια μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν - Διαγράφτηκαν οι αναρτήσεις τους!

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο Truth Social, στην οποία απέδιδε ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτησή του, ο Ερντογάν αρχικά έγραφε:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο ηγέτης που ο κόσμος περίμενε εδώ και αιώνες — Δεν μιλάει απλώς για δύναμη — Την ενσαρκώνει».

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μάλιστα το μήνυμα προσθέτοντας τις ευχαριστίες του στον Ερντογάν.

Ωστόσο πηγές της τουρκικής προεδρίας ανέφεραν ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν ανήκουν στον Ερντογάν και ότι το ζήτημα γνωστοποιήθηκε άμεσα στους αρμόδιους.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση από τον λογαριασμό του1

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διευκρίνιση για την προέλευση των επίμαχων δηλώσεων.

Περίεργα πράγματα, στις σχέσεις των δύο ανδρών που πάντως έχουν εκφράσει τη συμπάθειά τους, ο ένας για τον άλλον.

