Ιράν - Fars: «Μακριά από την πραγματικότητα» οι δηλώσεις Τραμπ για πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ

Snapshot Το ιρανικό πρακτορείο Fars αμφβητεί τις δηλώσεις Τρα για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση συμφωνίας.

Ακόμη και με συμφωνία, η διέλευση από τα Στενά θα παραμείνει υπό ιρανικό έλεγχο.

Η Τεχεράνη συμφώνησε μόνο στην επιστροφή του αριθμού πλοίων στα προπολεμικά επίπεδα, όχι στην ελεύθερη διέλευση όπως πριν από τον πόλεμο.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τη διαδρομή, το χρόνο, τον τρόπο διέλευσης και την έκδοση αδειών στα Στενά του Ορμούζ.

Το πρακτορείο χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Τραμπ «ελλιπείς» και «μακριά από την πραγματικότητα». Snapshot powered by AI

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Fars, ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου απέχει «πολύ από την πραγματικότητα».

Το ιρανικό πρακτορείο αναφέρει ότι, με βάση το τελευταίο κείμενο που έχει ανταλλαγεί μεταξύ των δύο πλευρών, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση του Ιράν.

Όπως σημειώνει, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την επιστροφή του αριθμού των διερχόμενων πλοίων στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά αυτό «δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση» ελεύθερη διέλευση όπως πριν από τον πόλεμο.

Το Fars προσθέτει ότι η διαχείριση του Στενού, ο καθορισμός της διαδρομής, του χρόνου και του τρόπου διέλευσης, καθώς και η έκδοση αδειών, θα παραμείνουν «αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και τη διακριτική ευχέρεια» της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δηλώσεις Τραμπ είναι «ελλιπείς» και «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».