Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε συναγερμό FBI και Μυστικές Υπηρεσίες
Πληροφορίες για πυροβολισμούς κοντά στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου, με τη Μυστική Υπηρεσία να απομακρύνει τους δημοσιογράφους στο εσωτερικό του κτηρίου και τις αρχές να ερευνούν τις αναφορές.
Snapshot
- Αναφέρθηκαν πυροβολισμοί κοντά στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου, με περίπου 20 κρότους κοντά στο Eisenhower Executive Office Building.
- Η Μυστική Υπηρεσία οδήγησε τους δημοσιογράφους στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου για λόγους ασφαλείας και διερευνά τις αναφορές.
- Το FBI έσπευσε στο σημείο και συνεργάζεται με τη Μυστική Υπηρεσία για την επιβεβαίωση και διαχείριση της κατάστασης.
- Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο νωρίτερα το απόγευμα του περιστατικού.
- Το γεγονός ακολουθεί περίπου έναν μήνα μετά από εισβολή ενόπλου σε σημείο ελέγχου ασφαλείας σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στον Λευκό Οίκο, μετά από ήχους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς κοντά στη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος.
Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα ακούστηκαν περίπου 20 κρότοι, οι οποίοι φέρονταν να προέρχονται από την πλευρά όπου βρίσκεται το Κτήριο των Εκτελεστικών Γραφείων Αϊζενχάουερ.
Σε ανάρτησή της στο X, η δημοσιογράφος του δικτύου ABC, Σελίν Γουάνγκ, περιγράφει τη στιγμή κατά την οποία πέφτει στο έδαφος την ώρα που ακούγονται οι πυροβολισμοί. «Μαγνητοσκοπούσα βίντεο με το iPhone μου στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου (σ.σ. North Lawn), όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούγονταν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου, όπου παραμένουμε αυτή την ώρα», έγραψε στην ανάρτησή της.
Αμέσως μετά, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ οδήγησε τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, για λόγους ασφαλείας.
Ο εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι η υπηρεσία γνωρίζει τις αναφορές για «πυροβολισμούς κοντά στην 17η Οδό και την Λεωφόρο Πενσυλβάνια ΒΔ» και πως βρίσκεται σε διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών με τα στελέχη της στο πεδίο.
Στο σημείο έσπευσε και το FBI, με τον διευθυντή του, Κας Πατέλ, να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία βρίσκεται εκεί και συνδράμει τη Μυστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσενγκ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο νωρίτερα το απόγευμα.
Το περιστατικό έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την εισβολή ενόπλου σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από αίθουσα ξενοδοχείου στην Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.