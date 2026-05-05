Πράκτορες πυροβόλησαν άνδρα που άνοιξε πυρ εναντίον τους κοντά στον Λευκό Οίκο

Αστυνομικοί και πράκτορες πυροβόλησαν έναν άνδρα δίπλα στο Μνημείο του Ουάσινγκτον την Δευτέρα που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με όπλο κοντά στο Λευκό Οίκο, ο οποίος στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Ο αναπληρωτής διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών, Ματ Κουίν, δήλωσε ότι πράκτορες φορώντας πολιτικά ρούχα εντόπισαν τον άνδρα γύρω στις 15:30 (τοπική ώρα, 22.30 ώρα Ελλάδος) την Δευτέρα, στην περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο και παρατήρησαν ότι έφερε ένα όπλο πάνω του, το οποίο, ωστόσο, ήταν κρυμμένο. Στη συνέχεια, οι πράκτορες τον ακολούθησαν για λίγο και ειδοποίησαν τις αρχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άγνωστος άνδρας θορυβήθηκε όταν τον πλησίασαν ένστολοι αστυνομικοί της Μυστικής Υπηρεσίας και προσπάθησε να ξεφύγει, ανοίγοντας πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα να γίνει ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την υγεία του, συμπλήρωσε ο Κουίν.

Από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε ελαφρά και ένας ανήλικος, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Κουίν δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα εάν ο ανήλικος τραυματίστηκε από σφαίρα του άνδρα.

«Θα αφήσουμε τους γιατρούς να κάνουν τις εξετάσεις τους», είπε, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «οι ερευνητές πιστεύουν ότι χτυπήθηκε από τον ύποπτο».

Οι τοπικές αρχές προέτρεψε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή, καθώς οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν δίπλα από τον Λευκό Οίκο, όπου εκείνη την ώρα λάμβανε χώρα μια εκδήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Συναγερμός σήμανε για λίγο και στον Λευκό Οίκο, ο οποίος τέθηκε σε κατάσταση lockdown, καθώς οι αρχές διερευνούσαν το περιστατικό. Οι Μυστικές Υπηρεσίες οδήγησαν τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο, έξω από το δωμάτιο, ενώ ο Τραμπ συνέχισε κανονικά την εκδήλωσή του χωρίς διακοπή.

Το περιστατικό σχεδόν μία εβδομάδα μετά την απόπειρα ενός οπλισμένου άνδρα να εισβάλει στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο Κουίν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό αν το περιστατικό σχετίζεται με τον Τραμπ. «Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες», είπε ο Κουίν. «Δεν ξέρω αν αφορούσε τον πρόεδρο ή όχι, αλλά θα το μάθουμε».