Γερμανία: Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων μονάδων

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός CDU/CSU και SPD θα ολοκληρώσει τη θητεία του έως το 2029.
  • Το 66% των ερωτηθέντων εκφράζει δυσαρέσκεια για το έργο της κυβέρνησης, ενώ μόνο το 16% θεωρεί ότι αποδίδει καλά.
  • Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται με 28% στις προτιμήσεις, έναντι 24% της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).
  • Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) κατατάσσεται τρίτο με 14%, ενώ οι Πράσινοι σημειώνουν μικρή άνοδο στο 13%.
  • Η Αριστερά παραμένει στο 11%, χωρίς αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
Η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029, αναδεικνύει νέα δημοσκόπηση, στην οποία η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων μονάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο συνασπισμός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του έως το 2029, ενώ μόνο το 24% διατυπώνει αντίθετη γνώμη. Το 18% είτε δεν απάντησε είτε δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. Στο ίδιο κλίμα, τα 2/3 των ερωτηθέντων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το έργο της κυβέρνησης, με μόλις το 16% να εκτιμά ότι ο συνασπισμός «κάνει καλή δουλειά».

Στην ίδια δημοσκόπηση, η AfD προηγείται όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με 28% και ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 24%. Στην τρίτη θέση χωρίς μεταβολή βρίσκεται το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14%, στην τέταρτη οι Πράσινοι με 13% (+1) και στην τελευταία η Αριστερά με 11%, όπως και στην προηγούμενη μέτρηση.

