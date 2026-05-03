Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

Η αντίδρασή τους έγινε viral και πολλοί αναγνώρισαν τη μελαχρινή καλλονή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Viral έχει γίνει στα κοινωνικά δίκτυα η αντίδραση ενός εικονολήπτη κατά τη διάρκεια κάλυψης της Φόρμουλα 1, στο Μαϊάμι της Φλόριντα, το Σάββατο.

Μετά την ακύρωση των αγώνων στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η σεζόν του 2026, προσελκύοντας πλήθος κόσμου στην τριήμερη γιορτή, ανάμεσά τους και γνωστές προσωπικότητες του αθλητικού κόσμου.

Το Sky Sports μετέδιδε ζωντανά, όταν το live του πήρε μία απρόσμενη τροπή. Η κάμερα έστρεψε αδέξια προς μια μελαχρινή γυναίκα ντυμένη με ένα μαύρο crop top που περπατούσε στο paddock, ενώ ο Jenson Button κατέγραφε με την κάμερα την ανάλυση των δύο συναδέλφων του Simon Lazenby και Naomi Schiff.

Καθώς η γυναίκα έφευγε από το πλάνο, η κάμερα στράφηκε προς έναν μηχανικό της McLaren που φάνηκε να αντιδρά με έκπληκτη έκφραση.

Το κλιπ όπως ήταν αναμενόμενο έγινε viral, με αρκετούς να αναγνωρίζουν τη μελαχρινή γυναίκα ως το μοντέλο από την Κροατία Ivana Knoll, γνωστή περισσότερο ως «η πιο σέξι οπαδός του ποδοσφαίρου».

Η Knoll, 33 ετών, έγινε γνωστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία, όταν εθεάθη να επευφημεί την Κροατία από τις εξέδρες και έχει 2.8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Ζει στο Μαϊάμι και είναι τακτική επισκέπτρια του αγώνα στη Φλόριντα, έχοντας παρακολουθήσει κάθε έκδοση από τότε που προστέθηκε στο ημερολόγιο της F1 το 2022.

Η Knoll, ο οποίος είναι επίσης DJ, παρακολούθησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, αλλά επικρίθηκε επειδή φορούσε αποκαλυπτική ενδυμασία.

