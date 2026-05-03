Η Σουηδία κατάσχεσε πλοίο που συνδέεται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Επιβίβαση στο πετρελαιοφόρο Jin Hui πραγματοποίησαν την Κυριακή, η Σουηδική Ακτοφυλακή και δυνάμεις της Αστυνομίας, σε ύδατα κοντά στο στενό που χωρίζει τη Βαλτική από τη Βόρεια Θάλασσα.

Το πλοίο, μήκους 182 μέτρων και υπό συριακή σημαία, παρακολουθούνταν εδώ και ημέρες από τις σουηδικές αρχές, οι οποίες το αναγνώρισαν ως μέρος του δικτύου πλοίων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την εξαγωγή αργού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Πρόκειται για την πέμπτη παρέμβαση αυτού του είδους που πραγματοποιεί η Σουηδία και την τρίτη που επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε θέματα πλευστότητας.

Swedish forces just boarded and seized the Russian shadow fleet oil tanker Jin Hui off the Swedish coast.



The ship was sailing under Syrian flag and had left Turkey for the Baltic Sea last week.



Η Ακτοφυλακή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η επιβίβαση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι όταν το Jin Hui έπλεε, όπως φαίνεται, χωρίς φορτίο με κατεύθυνση τη Βαλτική. Οι αρχές επισήμαναν ότι το πλοίο περιλαμβανόταν σε διάφορους καταλόγους διεθνών κυρώσεων, μεταξύ των οποίων εκείνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η συριακή σημαία του είναι πλαστή.

Ο Σουηδός υπουργός Πολιτικής Άμυνας, Carl-Oskar Bohlin, δημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο X ότι πρόκειται για «ένα ακόμη πλοίο που είναι ύποπτο ότι ανήκει στον ρωσικό στόλο-φάντασμα».

Ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» είναι ένα δίκτυο εκατοντάδων παλαιών πετρελαιοφόρων, με αδιαφανή ιδιοκτησία και ασφάλειες που δεν αναγνωρίζονται από τις δυτικές αγορές, το οποίο η Μόσχα έχει δημιουργήσει από τότε που οι δυτικές δυνάμεις επέβαλαν κυρώσεις στις ενεργειακές εξαγωγές της μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτά τα πλοία λειτουργούν υπό ευκαιριακές σημαίες, αλλάζουν συχνά όνομα και συνήθως απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού για να αποφύγουν τους ελέγχους.

Η Βαλτική έχει καταστεί το κύριο πεδίο έντασης μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ και αυτού του σκιώδους στόλου.