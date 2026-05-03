Φρίκη στη Χίο: Φροντίστρια κακοποιούσε ηλικιωμένη με άνοια - «Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα»

Την 1η Μαΐου 2026, στις 4:25 το απόγευμα, μια ανήμπορη ηλικιωμένη γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ έπεσε θύμα βάναυσης κακοποίησης μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Χίο.

Το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Mega προκαλεί αποτροπιασμό. Η φροντίστρια τρομοκρατεί την 84χρονη με φωνές και απειλές, προτού χειροδικήσει εναντίον της. Παρά την άνοια, η ηλικιωμένη ξεσπά σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, ζητώντας μάταια από τη βοηθό να σταματήσει. Οι κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει η οικογένεια κατέγραψαν την επαναλαμβανόμενη βία και τον χλευασμό της δράστιδας απέναντι στα δάκρυα της γυναίκας.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η 84χρονη παραμένει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ανήμπορη να πράξει το οτιδήποτε, ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί παραμένει σιωπηλή, ενώ μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν έχει κακοποιηθεί βάναυσα. Η 84χρονη, παρόλο που πάσχει από άνοια, νιώθει τον πόνο, βγάζει κραυγές απόγνωσης και πόνου. Ζητά από τη φροντίστρια να μην την χτυπά.

84χρονη: Πονάει η κοιλιά μου.

Φροντίστρια: Πονάει η κοιλιά σου, ε;

84χρονη: Πολύ.

Φροντίστρια: Άμα, χ@στηκ@ς.

Ακούγονται τα κλάματα της ηλικιωμένης

84χρονη: Με χτύπησες.

Φροντίστρια: Εγώ;

Λίγα δευτερόλεπτα μετά

Φροντίστρια: Κάτσε έτσι να βάλω γάντια. Κάτσε καλά.

Στη συνέχεια, η φροντίστρια διαπιστώνει πως η ηλικιωμένη προσπάθησε να σηκωθεί.

Φροντίστρια: Πού πας εσύ, μωρέ; (κάνει να τη χτυπήσει ξανά)

84χρονη: Μην με χτυπάς. Δεν έκανα και τίποτα.

Τότε, η φροντίστρια χτυπάει βάναυσα την ηλικιωμένη και ακούγονται οι κραυγές της. Οι εικόνες εξοργίζουν.

Η οικογένεια της 84χρονης έκανε μήνυση και η φροντίστρια οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Η έρευνα για το εάν και άλλοι ηλικιωμένοι έπεσαν θύματά της βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης