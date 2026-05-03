Τώρα και DJ σε γάμους... ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο «Υπουργός των Πάντων», έχει πολλές αρμοδιότητες στην κυβέρνηση Τραμπ, υπηρετώντας επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και επικεφαλής αρχειοφύλακας των Εθνικών Αρχείων.

Τώρα αναλαμβάνει όπως φαίνεται νέα καθήκοντα, εντελώς διαφορετικά, εμπλουτίζοντας το επαγγελματικό βιογραφικό του. DJ σε γάμους.

Τον Ρούμπιο «κάρφωσε» με ανάρτησή του, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο οποίος βρέθηκε σε έναν γάμο, όπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέλαβε να διασκεδάσει τους καλεσμένους, παίζοντας μουσική.

«ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ — Ο σπουδαίος υπουργός Εξωτερικών μας @MarcoRubio κάνει και τον DJ σε γάμους! Εδώ τον βλέπουμε σε δράση απόψε σε έναν οικογενειακό γάμο… Πάμεεεεε!!!» έγραψε στο X ο Σκαβίνο.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!??? pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.??? (@DanScavino) May 3, 2026

Ο πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα μετέτρεψε τον γάμο σε νυχτερινό κλαμπ του Μαϊάμι, από όπου κατάγεται, καθώς δεκάδες καλεσμένοι του γάμου χόρευαν. Δεν ήταν σαφές ποιανού γάμος ήταν.

Αλλά δεν είναι ο μόνος DJ στον Λευκό Οίκο.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός για το ότι αναλαμβάνει ο ίδιος το DJing στα πάρτι του στο Mar-a-Lago.

Ο Τραμπ είναι γνωστός για την προτίμησή του στα τραγούδια από μιούζικαλ, αλλά το τραγούδι με το οποίο συνδέεται περισσότερο είναι το «YMCA» των Village People.

Πρόσφατα παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του, Μελάνια, το μισεί όταν αρχίζει να χορεύει.

«Μισεί όταν χορεύω και μου λέει “αγάπη μου, σε παρακαλώ μην χορεύεις. Δεν είναι προεδρικό.”»