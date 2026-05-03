Κίνηση: Επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς, χωρίς προβλήματα

Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς στην πρωτεύουσα, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξει αύξηση της ροής των οχημάτων τις επόμενες ώρες έως αργά το βράδυ.

Στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, σε γενικές γραμμές η κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων είναι κανονική, με μικροπροβλήματα να παρατηρούνται μόνο σε κάποια σημεία της Αθηνών - Κορίνθου

Στην Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, στα διόδια των Αφιδωών, ο δρόμος λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής είναι «σχεδόν άδειος».

Στην Αθηνών - Κορίνθου, η εικόνα είναι παρόμοια με εξαίρεση το τμήμα Άγιοι Θεόδωροι - Μέγαρα, όπου οι οδηγοί σε κάποια σημεία χρειάζεται να κατεβάσουν ταχύτητα.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε η ΕΡΤ, από τα διόδια της Ελευσίνας έφυγαν από την Πέμπτη το απόγευμα 203.000 οχήματα και επέστρεψαν σήμερα 130.000, εκ των οποίων 23.000 έως τις 6 το πρωί της Κυριακής.

Στα διόδια Αφιδνών, από τις 6 το πρωί του Σαββάτου έως τις 6 το πρωί της Κυριακής επέστρεψαν μόλις 1.500 οχήματα