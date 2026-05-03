ΜακΚόλουμ: «Μεγάλο κομμάτι της Euroleague ο Γιαννακόπουλος- Δεν μπορεί να αποκλειστεί από το F4»

Υπερβολική χαρακτήρισε την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την Euroleague ο Έρικ ΜακΚόλουμ. 

Newsbomb

ΜακΚόλουμ: «Μεγάλο κομμάτι της Euroleague ο Γιαννακόπουλος- Δεν μπορεί να αποκλειστεί από το F4»
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γκαρντ της Γαλατασαράι σχολίασε την ποινή στον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, τονίζοντας πως δεν γίνεται να τον αποκλείσει η διοργανώτρια αρχή από το Final 4 που θα διεξαχθεί στο γήπεδο που το έχει αναβαθμίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ, μέσω των «Euro Insiders» και της εκπομπής «Euro McCollum Show», τοποθετήθηκε για τα playoffs της Euroleague ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό.

Ο παίκτης της τουρκικής ομάδας, στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής του, αναφέρθηκε τόσο στο 2-0 του Παναθηναϊκού στη σειρά όσο και στον Εργκίν Αταμάν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποινή του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ.

«Νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Είναι πίσω από τη γραμματεία, ζητάει φάουλ, δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που θα έκανε ένας προπονητής. Και τον αποκλείεις επίτηδες από το Final Four γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει η σειρά στο ΟΑΚΑ. Και δεν θα μπορέσει να πάει στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σαν μπουνιά στο πρόσωπο. Είναι στην πόλη του και στο γήπεδό του. Δεν είναι σωστό. Αν μπορεί να γίνει έφεση και να μεταφερθεί η ποινή για την επόμενη χρονιά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι μεγάλο κομμάτι της Euroleague. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που επενδύουν και φέρνουν παίκτες υψηλού επιπέδου, βοηθώντας το μπάσκετ. Έχουμε δει τι έχει κάνει στο ΟΑΚΑ και πώς το έχει αναβαθμίσει. Ίσως πρέπει να ελέγχει περισσότερο τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτά κάνουν το άθλημα μεγάλο. Δεν μπορείς να τον αποκλείσεις από το να είναι μέρος της ιστορίας του συλλόγου, είτε στο Final Four είτε ακόμα πιο μακριά».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι 91-79: Έκανε το πρώτο βήμα με «καυτό» Μέλβιν

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος για μανιφέστο Τσίπρα: «Πρωτομαγιά έγινε μία χρήσιμη πολιτική ανθοφορία»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς, χωρίς προβλήματα

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου - Αναλυτής: «Η Τεχεράνη θέλει να στριμώξει τον Τραμπ»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Αμβούργου

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Τώρα και DJ σε γάμους... ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜακΚόλουμ: «Μεγάλο κομμάτι της Euroleague ο Γιαννακόπουλος- Δεν μπορεί να αποκλειστεί από το F4»

17:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το ντέρμπι της Premier League

17:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Προφανώς και αρνήθηκα να συμμετάσχω σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο φόρο πληρώνει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ που τον κατατάσσει στο 0,002% των Βρετανών φορολογουμένων

17:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέλος στη γραφειοκρατία των προσλήψεων - Ριζική αναβάθμιση για την πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας - Νεκρός ένας κρατούμενος

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Στα βήματα της Ελλάδας, Πορτογαλία - Ιταλία για να σώσουν τον τουρισμό τους - Αψηφούν τις οδηγίες της ΕΕ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Φροντίστρια κακοποιούσε ηλικιωμένη με άνοια - «Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα» [Σκληρές εικόνες]

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 30χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς

16:27TRAVEL

Κυκλάδες: Σύρος, Σίφνος και Νάξος «θωρακίζουν» τη φετινή σεζόν - Η στρατηγική των νησιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Φροντίστρια κακοποιούσε ηλικιωμένη με άνοια - «Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα» [Σκληρές εικόνες]

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜακΚόλουμ: «Μεγάλο κομμάτι της Euroleague ο Γιαννακόπουλος- Δεν μπορεί να αποκλειστεί από το F4»

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία: Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ