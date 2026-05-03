Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το ντέρμπι της Premier League
Ο εμβληματικός πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διακομίστηκε στο νοσοκομείο όταν παραπονέθηκε για αδιαθεσία πριν το ματς με τη Λίβερπουλ.
Στο «Όλντ Τράφορντ» για την Premier League, ήταν έτοιμο να αρχίσει το ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ. Το παρών έδινε και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Όμως πριν τη σέντρα, ο εμβληματικός πρώην προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», αισθάνθηκε αδιαθεσία.
Όπως είναι λογικό υπήρξε ανησυχία και αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Όπως τονίζει η Daily Mail, όμως, ήταν κυρίως για προληπτικούς λόγους και ο 84χρονος θα λάβει σύντομα εξιτήριο για να επιστρέψει στο σπίτι του.
Η υγεία του Σερ Άλεξ είχε αρκετές περιπέτειες, καθώς πριν από 8 χρόνια είχε εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε σε επέμβαση για να την ξεπεράσει. Με τους γιατρούς να θεωρούν τότε πως ήταν μεγάλο ρίσκο, καθώς του έδιναν μόλις 20% πιθανότητες επιβίωσης, αλλά τα κατάφερε.