Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις γυναίκες σε απάνθρωπες συνθήκες σε παράτυπο οίκο ευγηρίας

Σκηνές που σοκάρουν αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν μικτό κλιμάκιο Αρχών πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, όπου λειτουργούσε παράτυπος χώρος «φροντίδας» ηλικιωμένων.

Η επιχείρηση είχε έντονο αστυνομικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αστυνομικών της Δίωξης και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από κατεπείγουσα πληροφορία.

Η είσοδος στο διαμέρισμα μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς χρειάστηκε παρέμβαση κλειδαρά, μιας και η γυναίκα που βρισκόταν εντός του χώρου αρνήθηκε να ανοίξει. Όταν τελικά οι Αρχές μπήκαν στον χώρο, βρέθηκαν μπροστά σε μια αποκαρδιωτική εικόνα. Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε ξεχωριστά δωμάτια, μέσα σε συνθήκες που –όπως διαπιστώθηκε– δεν διασφάλιζαν ούτε κατ’ ελάχιστον την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωσή τους.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Δυσοσμία που παρέπεμπε σε ζώα, έντονη ρυπαρότητα στην κουζίνα, ληγμένα τρόφιμα, ζωοτροφές δίπλα σε τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, μπολ με κατεψυγμένο φαγητό αμφίβολης ποιότητας. Στο ίδιο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, με τις εικόνες να εντείνουν την αίσθηση εγκατάλειψης. Τα ζώα απομακρύνθηκαν άμεσα με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων και κτηνιάτρου.

Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία για την κατάσταση των ηλικιωμένων. Μία εξ αυτών έπασχε από άνοια χωρίς καταγεγραμμένη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε εικόνα υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, με αποτέλεσμα να κληθούν άμεσα ασθενοφόρα και να μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπίς και ο Ευαγγελισμός, ενώ μία ακόμη ηλικιωμένη διακομίστηκε από τους οικείους της στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η ενοικιάστρια του διαμερίσματος δεν διέθετε βασικά στοιχεία: Δεν υπήρχαν ταυτοποιητικά έγγραφα για τις φιλοξενούμενες, ούτε οργανωμένο αρχείο φαρμακευτικών αγωγών, ούτε καν εγκεκριμένο διαιτολόγιο. Παράλληλα, προέκυψε ότι ηλικιωμένη είχε τοποθετηθεί στον χώρο μέσω αγγελίας, με κόστος 650 ευρώ τον μήνα, ενώ η ίδια φέρεται να δήλωνε ότι υπεκμισθώνει δωμάτια έναντι μόλις 50 ευρώ.

Άμεση παρέμβαση Χαρδαλιά

Η αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής ήταν άμεση. Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, κινητοποιήθηκαν κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ζητήθηκε εξαρχής η συνδρομή της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των ηλικιωμένων. Κοινωνικοί λειτουργοί βρέθηκαν στο σημείο, εντόπισαν συγγενείς και συντόνισαν τη μεταφορά όσων έχρηζαν άμεσης περίθαλψης.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων», διαμήνυσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως «όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με στόχο να μπει τέλος σε παράτυπες δομές που λειτουργούν στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.