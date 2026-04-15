«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο που φιλοξενούσε ηλικιωμένους στο Ρέθυμνο

Το δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο που φιλοξενούσε ηλικιωμένους στο Ρέθυμνο
  • Σφραγίστηκε παράνομος χώρος στο Ρέθυμνο που φιλοξενούσε έξι ηλικιωμένους χωρίς τις απαραίτητες άδειες και προδιαγραφές.
  • Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διενήργησε έρευνα έπειτα από καταγγελίες και ενημέρωσε την εισαγγελία για την υπόθεση.
  • Οι οικείοι των ηλικιωμένων ενημερώθηκαν και οι φιλοξενούμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
  • Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου προχώρησαν στη σφράγιση χώρου που λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες αδειοδότησεις για τη φιλοξενία ηλικιωμένων, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ύστερα από καταγγελίες, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης «έτρεξε» έρευνα σε διαμέρισμα εντός πολυκατοικίας στο Ρέθυμνο, όπου διαπιστώθηκε πως φιλοξενούνταν έξι ηλικιωμένοι, χωρίς ο χώρος να διαθέτει τόσο τις στοιχειώδεις προδιαγραφές φιλοξενίας, όσο και τα μέσα και το προσωπικό για να μπορεί να φροντίζει ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι οικείοι των φιλοξενούμενων προκειμένου να παραλάβουν τους ανθρώπους τους, έγινε αυτοψία στο χώρο και συντάχθηκε αναφορά από την υπηρεσία Ρεθύμνου. Ο χώρος σφραγίστηκε, ενώ, ενημερώθηκε και η εισαγγελία για τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όπως μεταδίδει το goodnet.gr.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαίρη Λιονή, τόνισε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, για την ασφαλή απομάκρυνση των ανθρώπων που φιλοξενούνταν στη δομή, ενώ εμφανίστηκε και υπεύθυνος της δομής, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102.

«Οι κοινωνίες αλλάζουν. Παλιότερα υπήρχαν οι ευρείες οικογένειες, τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Οι άνθρωποι εργάζονται, οι οικογένειες αλλάζουν και δεν μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους τους και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές δομές.

Όπως σε πολλές περιπτώσεις αλλά και στη συγκεκριμένη, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να περιποιηθούν τους ανθρώπους τους στο σπίτι και είδα συγγενείς που ήταν απελπισμένοι. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την Πολιτεία, για δομές φιλοξενίας που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την φιλοξενία ευπαθών ομάδων», προσέθεσε.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:55ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι οι συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ διευρύνουν το ρήγμα στη χώρα

14:52WHAT THE FACT

Το ανθρωποειδές ρομπότ της Toyota εκτελεί βολές στο μπάσκετ με τεχνολογία ακριβείας

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησα από τον Κινέζο πρόεδρο να μην στείλει όπλα στο Ιράν

14:29ΥΓΕΙΑ

Αυτό το ρινικό σπρέι αναστρέφει τη γήρανση του εγκεφάλου, αποκαθιστώντας τη μνήμη και αναστρέφοντας τη φλεγμονή σε προκλινικά μοντέλα

14:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Ταμείο καινοτομίας: Πώς θα έρχονται έγκαιρα στην Ελλάδα καινοτόμες γονιδιακές θεραπείες

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Επιχείρηση απεγκλωβισμού για τον οδηγό

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καχρανμαρμαράς της Τουρκίας: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού για τον Μυλωνάκη: «Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε εμβολισμό – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Η μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εκφυλιστικής νόσου των καρδιακών βαλβίδων

13:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 3,9% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο – Ανατιμήσεις άνω του 20% σε κρέας και πετρέλαιο

13:48ANNOUNCEMENTS

Πάσχα στην Πάρο με την Grey Goose: Μοναδικές εικόνες από τo viral κυκλαδίτικο γλέντι στο γραφικό λιμανάκι της Νάουσας

13:47ΕΛΛΑΔΑ

«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο που φιλοξενούσε ηλικιωμένους στο Ρέθυμνο

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κυψέλη: Φορτηγάκι τυλίχτηκε στις φλόγες και έκαψε ακόμα 3 αυτοκίνητα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Μυλωνάκη: «Ο Γιώργος είναι αγωνιστής, θα βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία»

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Έτοιμη η ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας των παιδιών για την προστασία τους στο διαδίκτυο

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Γιατί δεν μετέφεραν την Μυρτώ στο νοσοκομείο οι 3 κατηγορούμενοι - Λένε ότι την άφησαν να την χτυπήσει ο αέρας για να συνέλθει...

13:26ANNOUNCEMENTS

Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε 2.500 είδη πρώτης ανάγκης για παιδιά σε φορείς παιδικής προστασίας

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Block 2: Έπεσαν οι υπογραφές για τη σύμβασης γεώτρησης στο Ιόνιο - «Ιστορική στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού για τον Μυλωνάκη: «Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε εμβολισμό – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Επιχείρηση απεγκλωβισμού για τον οδηγό

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καχρανμαρμαράς της Τουρκίας: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλουν σε σπίτι

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

10:08LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της - Οι πληροφορίες για την υγεία της

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Γιατί δεν μετέφεραν την Μυρτώ στο νοσοκομείο οι 3 κατηγορούμενοι - Λένε ότι την άφησαν να την χτυπήσει ο αέρας για να συνέλθει...

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

14:29ΥΓΕΙΑ

Αυτό το ρινικό σπρέι αναστρέφει τη γήρανση του εγκεφάλου, αποκαθιστώντας τη μνήμη και αναστρέφοντας τη φλεγμονή σε προκλινικά μοντέλα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ