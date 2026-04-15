«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο που φιλοξενούσε ηλικιωμένους στο Ρέθυμνο

Snapshot Σφραγίστηκε παράνομος χώρος στο Ρέθυμνο που φιλοξενούσε έξι ηλικιωμένους χωρίς τις απαραίτητες άδειες και προδιαγραφές.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διενήργησε έρευνα έπειτα από καταγγελίες και ενημέρωσε την εισαγγελία για την υπόθεση.

Οι οικείοι των ηλικιωμένων ενημερώθηκαν και οι φιλοξενούμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου προχώρησαν στη σφράγιση χώρου που λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες αδειοδότησεις για τη φιλοξενία ηλικιωμένων, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ύστερα από καταγγελίες, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης «έτρεξε» έρευνα σε διαμέρισμα εντός πολυκατοικίας στο Ρέθυμνο, όπου διαπιστώθηκε πως φιλοξενούνταν έξι ηλικιωμένοι, χωρίς ο χώρος να διαθέτει τόσο τις στοιχειώδεις προδιαγραφές φιλοξενίας, όσο και τα μέσα και το προσωπικό για να μπορεί να φροντίζει ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι οικείοι των φιλοξενούμενων προκειμένου να παραλάβουν τους ανθρώπους τους, έγινε αυτοψία στο χώρο και συντάχθηκε αναφορά από την υπηρεσία Ρεθύμνου. Ο χώρος σφραγίστηκε, ενώ, ενημερώθηκε και η εισαγγελία για τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όπως μεταδίδει το goodnet.gr.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαίρη Λιονή, τόνισε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, για την ασφαλή απομάκρυνση των ανθρώπων που φιλοξενούνταν στη δομή, ενώ εμφανίστηκε και υπεύθυνος της δομής, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102.

«Οι κοινωνίες αλλάζουν. Παλιότερα υπήρχαν οι ευρείες οικογένειες, τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Οι άνθρωποι εργάζονται, οι οικογένειες αλλάζουν και δεν μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους τους και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές δομές.

Όπως σε πολλές περιπτώσεις αλλά και στη συγκεκριμένη, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να περιποιηθούν τους ανθρώπους τους στο σπίτι και είδα συγγενείς που ήταν απελπισμένοι. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την Πολιτεία, για δομές φιλοξενίας που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την φιλοξενία ευπαθών ομάδων», προσέθεσε.