Πόσο φόρο πληρώνει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ που τον κατατάσσει στο 0,002% των Βρετανών φορολογουμένων

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος που φτάνει τα 7 εκατομμύρια λίρες ετησίως, (περίπου 8,1 εκατ. ευρώ) γεγονός που τοποθετεί τον μελλοντικό βασιλιά στο ανώτατο 0,002% των φορολογουμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αποκαλύπτει μια νέα έκθεση.

Παρότι στο παρελθόν έχει αρνηθεί να αποκαλύψει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, θεωρείται ότι φορολογείται με τον ανώτατο συντελεστή 45%.

Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του Ουίλιαμ προέρχεται από το Δουκάτο της Κορνουάλης, μια ιδιωτική περιουσία αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ, η οποία αποφέρει περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι αμφισβητήσεις σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια έχουν ενταθεί μετά τις αποκαλύψεις ότι η περιουσία της Κορνουάλης, μαζί με το Δουκάτο του Λάνκαστερ, απέφερε εκατομμύρια χρεώνοντας δημόσιους φορείς, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), τις ένοπλες δυνάμεις και τα σχολεία, για τη χρήση της γης της.

Ο πατέρας του, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ', είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι κατέβαλε εθελοντικά περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ σε φόρο εισοδήματος επί των εσόδων του Δουκάτου κατά το τελευταίο έτος της θητείας του ως διάδοχος, το 2021-2022.

Το 2023-24, το πρώτο οικονομικό έτος κατά το οποίο είχε την εποπτεία του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο Ουίλιαμ έλαβε πάνω από 27 εκατομμύρια ευρώ.