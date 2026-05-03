Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα

Τέθηκαν σε τροχιά οι 4 πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι στη μάχη κατά των πυρκαγιών

Newsbomb

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα: με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων, τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA.

Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός αναφερθείς στην αυριανή επίσκεψη στην Αθήνα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα Andrius Kubilius, σημειώνει ότι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για όσα έχουν γίνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδα, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα.

«Συνεχίζουμε! Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030» διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τέθηκαν σε τροχιά οι 4 πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι στη μάχη κατά των πυρκαγιών

Η Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται τεχνολογικά και να βάζει στη φαρέτρα της νέα όπλα για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαστίζουν κάθε χρόνο τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από την OroraTech, αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών.

ororatechlaunch2.jpg

Σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών

Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων Αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων, θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων.

Παράλληλα, οι νέοι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (λίμνες και ταμιευτήρες) της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης — από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Άλλοι δύο μικροδορυφόροι σε τροχιά - Πού θα χρησιμεύουν

Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής, τέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για την παρατήρηση της Γης και προηγμένων τεχνικών συνδεσιμότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την παροχή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τόσο σε εφαρμογές όπως ανίχνευση πλοίων, παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών, γεωργικών εκτάσεων και μεταβολών στη χρήση γης, όσο και για την επικύρωση προηγμένων ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων εφαρμογών οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ.

ororatechlaunch1.jpg

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή της Hellenic Space Dawn είναι το πρώτο ελληνικό δίδυμο CubeSat για παρατήρηση της Γης, σχεδιασμένο να επικυρώσει προηγμένες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες, τόσο σε τροχιά όσο και στο έδαφος.

Πρόκειται για ένα ακόμα επιτυχημένο ορόσημο στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενισχύει σταθερά τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Καράντζαλο, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και την αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02TRAVEL

Σύρος: Η «Αρχόντισσα» των Κυκλάδων κατακτά την Ινδία - Διεθνής προβολή μέσα από στοχευμένες δράσεις

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Υπαινικτική αιχμή Μερτς σε Τραμπ για Tomahawk: Δεν διαθέτουν αρκετούς για τους ίδιους

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

19:36ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Γερμανία - Ευρώπη έχουν σοβαρότερα προβλήματα με τον Τραμπ από την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών

19:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Ανατροπή λεωφορείου στον δρόμο Μαλάτια-Αντιγιαμάν: Πολλοί τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Αγώνας δρόμου για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που χάθηκαν σε άσκηση στο Μαρόκο

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Ματσάρα με γκολ, θέαμα και νικητές τους Βοιωτούς

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό τάνκερ «σπάει» τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ - Μεταφέρει πετρέλαιο αξίας 220 εκατ. δολαρίων

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Άρης 0-2: Με Ντουντου και Γιαννιώτα, οι «κίτρινοι» απέδρασαν με το διπλό από το Ηράκλειο

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί έχετε συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό» τώρα τελευταία

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έλαβε εξιτήριο κι επέστρεψε σπίτι του

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίση στην αγορά ακινήτων - Δομική η στρέβλωση σε τιμές πώλησης και ενοικίων

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της Τούμπας για τα playoffs της Super League

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα

18:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Αργυρός» στο Τατζικιστάν ο Θοδωρής Τσελίδης!

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεπό σημαίνει ταξίδι: Στο Αμμάν της Ιορδανίας ο Χέιζ-Ντέιβις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Ανατροπή λεωφορείου στον δρόμο Μαλάτια-Αντιγιαμάν: Πολλοί τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της Τούμπας για τα playoffs της Super League

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία: Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

19:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κίνδυνος της «σκοτεινής ίνας: Τα καλώδια internet στο σπίτι μπορεί να σας «παρακολουθούν» κρυφά

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Φροντίστρια κακοποιούσε ηλικιωμένη με άνοια - «Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα» [Σκληρές εικόνες]

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ