Συναντήσεις Μητσοτάκη με τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ και τον Γερμανό ΥΠΕΞ

Κρίσιμες επαφές στο Μαξίμου - Στο επίκεντρο Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Στιγμιότυπο από ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Αρχείου - Sooc
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius στις 4 Μαΐου στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Johann Wadephul.
  • Τα θέματα που θα συζητηθούν επικεντρώνονται στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική.
  • Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Κολλεγίου Αθηνών στο θέατρο του ιδρύματος.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου θα συναντηθεί στις 11.45 με τον Ευρωπαίο Επίτροπο 'Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius και στις 15.00 με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 19.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Κολλεγίου Αθηνών για την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυσή του, στο Θέατρο του Κολλεγίου.

