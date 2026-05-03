Συναντήσεις Μητσοτάκη με τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ και τον Γερμανό ΥΠΕΞ
Κρίσιμες επαφές στο Μαξίμου - Στο επίκεντρο Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική
- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius στις 4 Μαΐου στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Johann Wadephul.
- Τα θέματα που θα συζητηθούν επικεντρώνονται στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική.
- Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Κολλεγίου Αθηνών στο θέατρο του ιδρύματος.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου θα συναντηθεί στις 11.45 με τον Ευρωπαίο Επίτροπο 'Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius και στις 15.00 με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 19.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Κολλεγίου Αθηνών για την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυσή του, στο Θέατρο του Κολλεγίου.
