Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

Σήμερα πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Στην τελετή θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται πως στην Αθήνα βρίσκεται και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα τελέσει τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος.

ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε την ομιλία του εκφράζοντας τον στόχο «να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε ένα περιφερειακό. Γιατί όχι, αν σκεφτούμε πιο φιλόδοξα σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο με ξένους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από την Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Άπω Ανατολή, από την Αφρική.

Είναι στελέχη τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν εδώ και γιατί όχι στη συνέχεια να εργαστούν και στην πατρίδα μας και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία.

Γι' αυτό άλλωστε και δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, που δυστυχώς προκαλεί συνέχεια δυσκολίες εκεί που διαμορφώνονται μεγάλες ευκαιρίες.

Συνεχίζοντας δυστυχώς μια ρητορική της δεκαετίας του 1980, αντί να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στην Ελλάδα του 2030.

Eγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Eurokinissi

Η πρόοδος όμως, κυρίες και κύριοι, δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο.

Και νομίζω ότι σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης επιλογής που κάναμε είναι ήδη ορατά.

Από τη μία πλευρά απελευθερώσαμε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ. Υπουργέ, από τον βραχνά μιας ενός ασφυκτικού ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας.

Τους δώσαμε τη δυνατότητα να έχουν παραπάνω πόρους, να προσελκύσουν πόρους, να κάνουν συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, να ανοίξουν τις πόρτες τους σε αγγλόφωνα τμήματα με φοιτητές από το εξωτερικό, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους. Να τελειώσουμε επιτέλους με αυτή την ελληνική ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών καταλήψεων.

Κύριε Πρόεδρε, εκεί που παλιά μέχρι και πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν καταλήψεις, Σήμερα υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Και βέβαια να τονίσω το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω σε αυτή την εξωστρέφεια, στον πολύ μεγάλο αριθμό των ξενόγλωσσων προγραμμάτων που παρέχονται πια από τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Κάθε φορά που συναντώ τους πρυτάνεις, η πρώτη λέξη που αναφέρουν είναι η λέξη εξωστρέφεια. Αυτό δεν θα το ακούγαμε πριν από πέντε, πριν από δέκα, πριν από είκοσι χρόνια.

Και από την άλλη πλευρά έχουμε πια τέσσερα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν αδειοδοτημένα στην πατρίδα μας, όπως αυτό που βρισκόμαστε σήμερα.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με προγράμματα τα οποία ξέρουμε ότι ανήκουν σε περιοχές υψηλής ζήτησης Ιατρική, Φαρμακευτική, Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων και βέβαια η προοπτική είναι ο αριθμός των ιδρυμάτων αυτών να αυξηθεί σημαντικά, να ξεπεράσει ενδεχομένως τα δέκα, αφού οι δράσεις τους εγκριθούν από την αρμόδια Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κάθε αρχή και δύσκολη, κύριε Πρόεδρε, λέει ο λαός μας και αυτό ισχύει και στην περίπτωση της εκπαίδευσης.

Όμως η κατεύθυνση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής.

Δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως έκπτωση ως προς τα αυστηρά κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί και τα οποία ισχύουν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Και απόδειξη αυτού είναι ότι πολλές αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν απορρίφθηκαν, κάποιες κατατέθηκαν και αυτή ήταν πάντα η ευχή μας με ενσωματώνοντας τις συστάσεις τις οποίες έκανε η ιθαγένεια και η οποία ταυτόχρονα θέλω να τονίσω, αξιολογεί επιπλέον 74 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων με ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όλα αυτά συνθέτουν όχι απλά ένα διαφορετικό σκηνικό, αλλά θα έλεγα μια κοσμογονία στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση με τη χώρα μας να εντάσσεται πια δυναμικά στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, προσφέροντας εναλλακτικές του αύριο σε φοιτητές, σε καθηγητές, σε ερευνητές.

Eγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Και δεν το έχω κρύψει ότι φιλοδοξία μας είναι η πατρίδα μας να μετατραπεί σε ένα ισχυρό περιφερειακό κέντρο και πόλο σπουδών, δημιουργώντας γύρω από αυτόν δεκάδες συμπράξεις σε πολλά και διαφορετικά πεδία.

Και αυτό προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.

Έχει γίνει όμως η αρχή και τα πρώτα δείγματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά.

Και γι αυτό και η διάθεσή μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Από τη μία μια ισχυρή επένδυση στη δημόσια παιδεία, από τα νηπιαγωγεία μας μέχρι τα πανεπιστήμιά μας, αναβαθμίζοντας τις υποδομές αλλά και τη μέριμνα για τους φοιτητές και υλοποιείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανέγερσης νέας φοιτητικής στέγης στην ιστορία της»

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε: «έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμη. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται εδώ και πολλές δεκαετίες: να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων στην πατρίδα μας».

