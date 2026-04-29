Παρέμβαση Μητσοτάκη στο υπουργικό: Πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη τοξικότητα του διαδικτύου

Ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση, που είχε διατυπώσει προ ημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στα social media, έκανε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τέθηκαν επί τάπητος οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, με βάση τις οποίες δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολίτες, θα προστατεύονται πλέον από τις αβάσιμες καταχρηστικές αγωγές, τις γνωστές ως SLAPP.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Ανοίγω μία παρένθεση εδώ, εκτός των θεμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου. Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς, ως πολιτικοί, πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά, στην περίπτωση που το κρίνουμε, κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτό είναι κάτι, κ. Υπουργέ, το οποίο πρέπει να το δούμε.

Νομίζω ότι είναι το φυσικό αντίβαρο σε αυτό το οποίο προτείνουμε και νομοθετούμε σήμερα. Γιατί ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια, θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν, όπως είπα, τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιουδήποτε. Αλλά όποιος κινείται στην Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι κατ’ εξοχήν στην πατρίδα μας η ελευθερία της έκφρασης είναι απολύτως προστατευμένη και κατοχυρωμένη.

