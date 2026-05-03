Μητσοτάκης: Τέλος σε ψιλά γράμματα και παράνομες τακτικές για τα δάνεια - Η αναφορά στη Euroleague

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media κάνοντας απολογισμό της εβδομάδας που πέρασε. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα play off της Euroleague που ξεκίνησαν ιδανικά για τους δύο εκπροσώπους της χώρας μας στην κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση, οι οποίοι θα επιδιώξουν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους, φθάνοντας στο Telecom Center Athens, το «σπίτι» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός κάνει ειδικά μνεία στην κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των δανειοληπτών, αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

«Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα» αναφέρει ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» που βρίσκεται πλέον σε ισχύ και ήδη από την πρώτη μέρα η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, δέχθηκε πάνω από 13.500 επισκέψεις.

Ένα άλλο πρόγραμμα με μεγάλη κοινωνική απήχηση είναι το «Σπίτι μου ΙΙ», για το οποίο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι έγινε και η πρώτη πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 22.757.594,65 ευρώ σε 849 κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου.

