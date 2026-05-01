Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

Με ένα βίντεο στα social media απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, εστιάζοντας στα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους.

Ο πρωθυπουργός με χιουμοριστική διάθεση, αναφέρεται μάλιστα και στον... Akylla και τη φετινή Eurovision, λέγοντας: «Πριν δούμε αν θα το φέρει ο Ακύλας, ας δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός απαριθμεί τις πολιτικές της κυβέρνησης, ξεκινώντας με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ και αναφέροντας τη μείωση της ανεργίας, τον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους και άλλα μέτρα.

