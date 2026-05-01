Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας - Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις

Snapshot Πλήθος κόσμου συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, η ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κοραή, και το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία πραγματοποιεί 24ωρη απεργία, με πλήρη ακινητοποίηση των πλοίων σε όλη τη χώρα.

Τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα (ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ) δεν λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω απεργίας.

Τα λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα πραγματοποιούν στάσεις εργασίας πρωί και βράδυ, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα λεωφορεία λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σταδιακά στο κέντρο της Αθήνας, με εκπροσώπους σωματείων, συλλογικοτήτων και πολιτών να δίνουν το «παρών» στις κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία

Με συγκεντρώσεις και απεργιακές δράσεις στην Αθήνα αλλά και σε μεγάλες πόλεις της χώρας, οι εργαζόμενοι τιμούν τη σημερινή ημέρα. Ήδη μέλη του ΠΑΜΕ κατευθύνονται προς το Σύνταγμα, ενώ οι κύριες συγκεντρώσεις αναμένονται στις 11:00.

Η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, η ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κοραή, ενώ το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Στον Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Φωτογραφίες από το Κέντρο της Αθήνας τώρα:

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

24ωρη απεργία στα πλοία

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει στις κινητοποιήσεις με 24ωρη πανελλαδική απεργία, η οποία ξεκίνησε στις 00:01 της 1ης Μαΐου και ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα.

Η απεργία έχει ως αποτέλεσμα την καθολική ακινητοποίηση των πλοίων, επηρεάζοντας τα δρομολόγια σε όλη τη χώρα.

Πρωτομαγιά: Πώς κινούνται τα ΜΜΕ

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στις αστικές συγκοινωνίες. Σε Αθήνα και Πειραιά, τα μέσα σταθερής τροχιάς - Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), Μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Τραμ - δεν θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της, με τα οχήματα να κινούνται ενδιάμεσα με πρόγραμμα Κυριακής και σταδιακή επαναφορά και απόσυρση.

Λόγω συμμετοχής εργαζομένων στην απεργία της ΓΣΕΕ, δεν αποκλείονται ακυρώσεις δρομολογίων ακόμη και κατά τις ώρες λειτουργίας.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής τηλεματικής του ΟΑΣΑ, της ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ και του τηλεφωνικού κέντρου 11185.

Στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα κινηθούν με προσωπικό ασφαλείας, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν επίσης σε 24ωρη απεργία. Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο).

