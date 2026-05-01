«Ζωντανό» το έθιμο της Πρωτομαγιάς - Αυξημένη η κίνηση για τα στεφάνια, δείτε πώς φτιάχνονται

Ένα όμορφο, πολύχρωμο και πανάρχαιο έθιμο, που σηματοδοτεί την άνοιξη και την Πρωτομαγιά

Σωτήρης Σκουλούδης

«Ζωντανό» το έθιμο της Πρωτομαγιάς - Αυξημένη η κίνηση για τα στεφάνια, δείτε πώς φτιάχνονται
Αυξημένη είναι η κίνηση στα ανθοπωλεία ενόψει της Πρωτομαγιάς, με το παραδοσιακό στεφάνι να διατηρεί τη θέση του στα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως εξηγεί η ανθοπώλης Αναστασία Βλαχοδημήτρη, στο Newsbomb, η ζήτηση παρατηρείται αυξημένη τις τελευταίες ημέρες, ενώ πολλοί καταναλωτές επιλέγουν είτε έτοιμες συνθέσεις είτε υλικά για να δημιουργήσουν μόνοι τους τα δικά τους στεφάνια.

«Ο κόσμος αγοράζει τα στεφάνια και εμείς προετοιμαζόμαστε καιρό για αυτό. Τα φτιάχνουμε κυρίως με αμάραντο, που αποξηραίνεται και διατηρείται», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πιο δημοφιλές υλικό. Όπως εξηγεί, «ο αμάραντος είναι το λουλούδι που δεν μαραίνεται – μένει και κρατάει το σχήμα του, αρκεί να μην το τρίψεις. Μπορεί να διατηρηθεί όλο τον χρόνο».

img2991.jpg

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν τη διαδικασία της δημιουργίας στο σπίτι. «Κάποιοι παίρνουν τα υλικά και το φτιάχνουν μόνοι τους. Παίρνουν τη βάση, σπάγκο και ματσάκια με λουλούδια και το εμπλουτίζουν όπως θέλουν», λέει, προσθέτοντας πως συχνά πρόκειται για μια… οικογενειακή δραστηριότητα: «Βάζουν και τα παιδιά να το μάθουν, ώστε να μάθουν το έθιμο και να τους προσφέρουν μια δημιουργική δραστηριότητα».

Δείτε στο βίντεο πώς φτιάχνεται το πρωτομαγιάτικο στεφάνι:

Η διαδικασία, σύμφωνα με την ίδια, είναι απλή: «Χρειάζεται μόνο μια βάση για το στεφάνι, σπάγκος για να δέσεις τα λουλούδια και λίγη φαντασία. Δεν είναι κάτι δύσκολο».

img3002.jpg

Όσον αφορά στο κόστος, οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ και μπορεί να φτάσουν τα 20 με 25 ευρώ, ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Εκτός από τον αμάραντο, στις συνθέσεις προστίθενται αποξηραμένα άνθη, στάχυα και άλλα διακοσμητικά στοιχεία που «κρατάνε» στον χρόνο. Οι περισσότεροι καταναλωτές, όπως σημειώνει, προτιμούν «πολύχρωμα στεφάνια».

Η τοποθέτηση παραμένει επίσης παραδοσιακή, με τα στεφάνια να κρεμιούνται κυρίως στις εξώπορτες ή στα κάγκελα των σπιτιών, ώστε να είναι ορατά.

Για τους επαγγελματίες του κλάδου, η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. «Η Πρωτομαγιά, όπως και η Γιορτή της Μητέρας ή του Αγίου Βαλεντίνου, είναι ενισχυτικές περίοδοι για εμάς. Περιμένουμε πάντα άνοδο στη δουλειά», τονίζει, επιβεβαιώνοντας ότι το έθιμο «κρατιέται» ζωντανό.

img2996.jpg

Το έθιμο των στεφανιών της Πρωτομαγιάς

Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα λαϊκά έθιμα στην Ελλάδα και συνδέεται με τον ερχομό της άνοιξης και την αναγέννηση της φύσης. Παραδοσιακά κατασκευάζεται από λουλούδια και φυτά της εποχής και κρεμιέται στην είσοδο του σπιτιού ως σύμβολο ζωής, ευφορίας και προστασίας. Σε πολλές περιοχές διατηρείται το έθιμο να καίγεται σε τελετουργικές φωτιές, σηματοδοτώντας έτσι το πέρασμα σε μια νέα εποχική φάση.

img2999.jpg
