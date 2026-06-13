Οι πιο υγιεινές μέθοδοι να μαγειρέψετε το κοτόπουλο: Τι προτείνουν οι διαιτολόγοι

Ο πιο υγιεινός τρόπος μαγειρέματος κοτόπουλου μάλλον δεν είναι αυτός που φαντάζεστε.

Newsbomb

Οι πιο υγιεινές μέθοδοι να μαγειρέψετε το κοτόπουλο: Τι προτείνουν οι διαιτολόγοι
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κοτόπουλο μπορεί να είναι μια άπαχη τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, αλλά ο τρόπος μαγειρέματος κάνει πραγματική διαφορά.

Οι διαιτολόγοι γενικά προτιμούν μεθόδους που διατηρούν την υγρασία στο κοτόπουλο χωρίς υπερβολικό λίπος, νάτριο ή ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία. Ο στόχος είναι απλός: μαγειρέψτε το κοτόπουλο με ασφάλεια, διατηρήστε το γευστικό και μειώστε την ανάγκη για βαρύ πανάρισμα, τηγάνισμα, κρεμώδεις σάλτσες και υπερβολικό αλάτι.

Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος μαγειρέματος κοτόπουλου;

Το ποσέ θεωρείται συχνά μια από τις πιο υγιεινές μεθόδους, επειδή χρησιμοποιεί ήπια θερμότητα και υγρά. Το κοτόπουλο σιγοβράζει σε νερό, ζωμό ή αρωματικά μέχρι να μαλακώσει, κάτι που βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας χωρίς να χρειάζεται προσθήκη λίπους.

Αυτό καθιστά το ποσέ κοτόπουλο χρήσιμο για σαλάτες, σούπες, wraps, μπολ με δημητριακά, σάντουιτς ή προετοιμασία γευμάτων. Είναι επίσης πιο εύκολο να το καρυκεύσετε με βότανα, σκόρδο, λεμόνι, κρεμμύδι, πιπέρι, πάπρικα ή άλλα μπαχαρικά αντί να βασίζεστε σε αλμυρές σάλτσες.

Οι πιο υγιεινές μέθοδοι μαγειρέματος κοτόπουλου

Μέθοδος μαγειρέματοςΓιατί το συνιστούν οι διαιτολόγοιΚαλύτερη χρήση
ΠοσέΧρησιμοποιεί απαλή θερμότητα, διατηρεί το κοτόπουλο υγρό και αποφεύγει το πρόσθετο λίποςΨιλοκομμένο κοτόπουλο για σάντουιτς, σαλάτες, σούπες, τυλιχτά
ΑτμόΜαγειρεύει το κοτόπουλο με υγρή θερμότητα και χωρίς επιπλέον λάδιΕλαφριά γεύματα, προετοιμασία γευμάτων, πιάτα ασιατικού στιλ
ΒράσιμοΑπλή μέθοδος χαμηλών λιπαρών όταν γίνεται απαλάΣούπες, ψιλοκομμένο κοτόπουλο, γεύματα με βάση το ζωμό
Μαγείρεμα στη χύτραΧρησιμοποιεί ατμό και πίεση, μαγειρεύει γρήγορα, διατηρεί το κρέας τρυφερόΜαγείρεμα σε παρτίδες, κοτόπουλο σε ρολό, μαγειρευτά
Ψήσιμο στον φούρνο ή στο γκριλΜπορεί να είναι υγιεινό όταν γίνεται χωρίς σάλτσες με πολλά λιπαρά ή ζάχαρηΟλόκληρο κοτόπουλο, στήθος κοτόπουλου, γεύματα σε ταψί

Το ψήσιμο στο φούρνο και στο γκριλ εξακολουθούν να είναι υγιεινές επιλογές όταν το κοτόπουλο δεν είναι πολύ καλυμμένο με λάδι, βούτυρο, γλυκές σάλτσες και αλάτι. Η χρήση σχάρας, λαχανικών, βοτάνων, εσπεριδοειδών και μέτριων ποσοτήτων ελαιολάδου μπορούν να κάνουν το γεύμα πιο ισορροπημένο.

Ποιες μέθοδοι μαγειρέματος κοτόπουλου πρέπει να περιορίζονται;

Το τηγανητό κοτόπουλο, οι τηγανητές κοτομπουκιές, τα πολύ παναρισμένα παϊδάκια και το συχνά ψητό κοτόπουλο στη σχάρα είναι λιγότερο ιδανικές ως καθημερινές επιλογές.

Οι μέθοδοι μαγειρέματος σε υψηλή θερμοκρασία, όπως το ψήσιμο στη σχάρα και το τηγάνισμα στο τηγάνι μπορούν να αυξήσουν τον σχηματισμό ετεροκυκλικών αμινών και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, ενώσεων που σχηματίζονται όταν το κρέας μαγειρεύεται/καψαλίζεται σε υψηλή θερμοκρασία ή εκτίθεται σε καπνό και φλόγες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψητό κοτόπουλο απαγορεύεται. Σημαίνει ότι είναι καλύτερο να αποφεύγετε το καψάλισμα ή τα κάρβουνα, να αφαιρείτε το ορατό λίπος, να χρησιμοποιείτε μαρινάδες, να το γυρίζετε συχνά και να το μαγειρεύετε σε μέτρια αντί για άμεση υψηλή θερμοκρασία.

Πώς να κάνετε το κοτόπουλο πιο υγιεινό χωρίς να το κάνετε άγευστο

Το υγιεινό κοτόπουλο δεν χρειάζεται να είναι στεγνό ή σκέτο. Τα πιο χρήσιμα εργαλεία γεύσης είναι τα βότανα, τα μπαχαρικά, η οξύτητα και η υγρασία. Χρησιμοποιήστε:

  • Μαρινάδες με βάση τον χυμό λεμονιού ή το ξίδι
  • Σκόρδο, κρεμμύδι, πάπρικα, κύμινο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο ή πιπέρι
  • Ζωμό χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο αντί για βαριές σάλτσες
  • Μαρινάδες με βάση το γιαούρτι
  • Ψήσιμο κοτόπουλου με λαχανικά
  • Αφαίρεση πέτσας κατά λιγότερα κορεσμένα λιπαρά

Ο συνδυασμός κοτόπουλου με λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως ή σαλάτα έχει επίσης σημασία. Μια υγιεινή μέθοδος μαγειρέματος χάνει μέρος της αξίας της εάν το γεύμα βασίζεται κυρίως στις τηγανητές πατάτες, το ραφιναρισμένο ψωμί, τις αλμυρές σάλτσες και τα κρεμώδη συνοδευτικά.

Μην ξεχνάτε την ασφάλεια υγείας στον χειρισμό του κοτόπουλου

Το κοτόπουλο πρέπει να μαγειρευτεί καλά, επειδή τα ωμά πουλερικά μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια, που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση. Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο τροφίμων και μαγειρέψτε το κοτόπουλο σε εσωτερική θερμοκρασία 74°C.

Αποφύγετε το πλύσιμο του ωμού κοτόπουλου, επειδή το πιτσίλισμα νερού μπορεί να μεταδώσει βακτήρια στην κουζίνα. Κρατήστε το ωμό κοτόπουλο ξεχωριστά από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, πλύνετε καλά τα χέρια και τις επιφάνειες και ψύξτε αμέσως τα περισσεύματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι υγιεινό το τηγανητό κοτόπουλο στον αέρα (air fryer);

Μπορεί να είναι πιο υγιεινό από το κλασικό τηγάνισμα, επειδή χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο λάδι. Ωστόσο, εξαρτάται ακόμα από την επικάλυψη, το επίπεδο αλατιού, το μέγεθος της μερίδας και αν το κοτόπουλο είναι παραψημένο ή πολύ παναρισμένο.

Είναι το ψητό κοτόπουλο υγιεινό;

Ναι, το ψητό κοτόπουλο μπορεί να είναι υγιεινό όταν δεν είναι ψητό. Χρησιμοποιήστε μέτρια φωτιά, αποφύγετε τις άμεσες φλόγες, γυρίζετέ το συχνά και αφαιρέστε τα καψαλισμένα κομμάτια.

Είναι το στήθος πιο υγιεινό από τα μπούτια κοτόπουλου;

Το στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα είναι πιο άπαχο, ενώ τα μπούτια περιέχουν περισσότερο λίπος, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή. Η μέθοδος μαγειρέματος και το μέγεθος της μερίδας συχνά έχουν μεγαλύτερη σημασία από το κομμάτι μόνο του.

Πρέπει να αφαιρώ πάντα την πέτσα του κοτόπουλου;

Η αφαίρεση της πέτσας μειώνει τα κορεσμένα λιπαρά και τις θερμίδες. Εάν μαγειρεύετε το κοτόπουλο με την πέτσα για γεύση, μπορείτε να την αφαιρέσετε πριν το φάτε.

Συμπέρασμα

Οι πιο υγιεινοί τρόποι μαγειρέματος του κοτόπουλου είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούν απαλή ή ελεγχόμενη θερμότητα, διατηρούν την υγρασία και περιορίζουν την περίσσεια λίπους, το αλάτι και το ψήσιμο. Το ποσάρισμα, το μαγείρεμα στον ατμό, το βράσιμο, το μαγείρεμα στη χύτρα και το ψήσιμο στον φούρνο είναι ισχυρές καθημερινές επιλογές.

Πηγές:
health.com
heart.org
cancer.gov
cdc.gov
foodsafety.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» όσες απομένουν

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν τα 150 ευρώ - Οι δικαιούχοι

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αρχελών»: Πώς η χελώνα καρέτα – καρέτα αναδεικνύει ένα νέο πρόσωπο του τουρισμού στην Κρήτη

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Γουρούνες: Από τουριστική «ατραξιόν» των νησιών σε διαρκή κίνδυνο – «Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος»

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: «Για 75 χρόνια ήταν ουσιαστικά κλειστός»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

16:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Οι αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Android και iOS

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

16:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Πού αναμένεται άνοδος

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Τέξας: Νεκρός έπεσε πρωτοετής φοιτητής από πυρά αστυνομικού στην αυλή του σπιτιού του

16:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξάντλησαν την αυστηρότητά τους: Νέα ποινή για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λίγο πριν το Game 5

16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ δεν θα υπογραφεί την Κυριακή

16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Πότε πληρώνονται - Οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο υγιεινές μέθοδοι να μαγειρέψετε το κοτόπουλο: Τι προτείνουν οι διαιτολόγοι

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ