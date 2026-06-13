Πόσα χρήματα παίρνουν οι παίκτες των ΗΠΑ που παίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η ομάδα των ΗΠΑ ξεκίνησε δυναμικά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ πολλοί από τους παίκτες της κερδίζουν επίσης σημαντικά ποσά. Όμως πώς είναι σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, όπου το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι ο «βασιλιάς».

Οι Αμερικανοί αστέρες δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση τις αμοιβές των Μέσι ή Ρονάλντο, αλλά τα ποσά που κερδίζουν δεν είναι ευκαταφρόνητα.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της αμερικανικής ομάδας αυτή τη στιγμή είναι ο Κρίστιαν Πούλισιτς, 27 ετών, ο οποίος παίζει για την Μίλαν.

Όσον αφορά το μισθό του, αυτός ανέρχεται σε περίπου 27,5 εκατομμύρια δολάρια, με 7,5 εκατομμύρια δολάρια από αυτά να προέρχονται από το γήπεδο και 20 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου, δηλαδή από συμφωνίες με μάρκες και παρόμοια, σύμφωνα με το Sportico.



Επόμενος είναι ο Γουέστον Μακένι, με συνολική αξία 15 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 7 εκατομμύρια προέρχονται από την αγωνιστική του δραστηριότητα και τα 8 εκατομμύρια από άλλες δραστηριότητες. Ο 26χρονος παίζει για τη Μασσαλία και συνεργάζεται με επτά μάρκες.

Ακολουθεί ο Timothy Weah, ο οποίος επίσης παίζει για τη Μασσαλία και η αξία του εκτιμάται στα 9,5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 6 εκατομμυρίων δολαρίων εντός γηπέδου και 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων εκτός γηπέδου.

Στη συνέχεια είναι ο Chris Richards, ο οποίος παίζει για την αγγλική ομάδα Crystal Palace. Έχει συνολική αξία 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με 5 εκατομμύρια δολάρια εντός γηπέδου και 2,5 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου.

Τέλος, στην πέμπτη θέση βρίσκονται οι Tyler Adams και Sergiño Dest, και οι δύο με 7 εκατομμύρια δολάρια, με τον Adams να έχει 5,5 εκατομμύρια δολάρια εντός γηπέδου και 1,5 εκατομμύρια εκτός, ενώ ο Dest έχει 6 εκατομμύρια εντός και 1 εκατομμύριο εκτός.