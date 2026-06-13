Τριήμερη η ταφή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, 4 μήνες μετά τον θάνατό του - Ορίστηκε η ημερομηνία

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε συνδυασμένη επίθεση από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν λεπτομέρειες για την κηδεία του, η οποία θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ στις 9 Ιουλίου.

Η τριήμερη τελετή κηδείας θα ξεκινήσει στην πρωτεύουσα Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και μια άλλη στην ιερή πόλη Κομ στις 7 Ιουλίου με την ταφή να γίνεται στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ στις 9 Ιουλίου, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Θα ταφεί κοντά στον Ιμάμη Ρεζά, εκπληρώνοντας την επιθυμία του να ταφεί δίπλα σε μια από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες του σιιτικού Ισλάμ.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν για σχεδόν 37 χρόνια, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν. Η ταφή του στη γενέτειρά του, την ιερή πόλη Mashhad είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Από τη δολοφονία του Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σορό του.

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