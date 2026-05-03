«Αργυρός» στο Τατζικιστάν ο Θοδωρής Τσελίδης!

Ο Θοδωρής Τσελίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam του Ντουσάνμπε, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία μετά την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Έλληνας αθλητής, που συμμετείχε ως Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης, ταξίδεψε στο Τατζικιστάν με στόχο να ανακτήσει χαμένο έδαφος μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τα κατάφερε με εντυπωσιακή πορεία.

Ξεκινώντας από τη φάση των «16», ξεπέρασε το εμπόδιο του Νουρσάν Μπισένοφ με τρία σίντο στο χρυσό σκορ, ενώ στη συνέχεια επικράτησε με ίπον των Ελντάρ Αλαχβερντίεφ και Μιχαίλ Λατίσεφ, εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό.

Στην τελευταία μάχη της διοργάνωσης, ο Τσελίδης αντιμετώπισε τον Μανσούρ Λορσάνοφ, με τον αγώνα να κρίνεται στο χρυσό σκορ. Μετά από μια σκληρή και ισορροπημένη αναμέτρηση, ο Έλληνας τζουντόκα δέχθηκε το τρίτο σίντο για παθητικότητα, με αποτέλεσμα να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ του, καθώς έχει τρία χάλκινα μετάλλια, δύο σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και ένα σε Grand Prix.