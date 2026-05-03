Καραμέρος για μανιφέστο Τσίπρα: «Πρωτομαγιά έγινε μία χρήσιμη πολιτική ανθοφορία»

Θερμή υποδοχή στο μανιφέστο Τσίπρα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, χωρίς όμως να ανοίγει τα χαρτιά του για σύμπραξη

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Ο Γιώργος Καραμέρος υποδέχτηκε θετικά το μανιφέστο Τσίπρα, χαρακτηρίζτάς το ως «ρήσιμη πολι ανθοφορία».
  • Το μανιφέστο αναγνωρίζει την πολιτική οικολογία ως ισότιμο εταίρο με έμφαση στη βιωσιμότητα, ενεργειακή ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
  • Υπενθυμίζεται η ανάγκη σύμπραξης μεταξύ των δυνάμεων της Πολιτικής Οικολογίας και της Αριστεράς, με αναφορά σε παλαιότερη συνεργασία του 2015.
  • Ο Καραμέρος καλεί σε διάλογο και αποφάσεις από τα κόμματα, τονίζοντας την ανάγκη ενεργητικής υπεράσπισης των θέσεων του νέου πολιτικού χώρου.
  • Η προσεχής περίοδος μέχρι το φθινόπωρο θεωρείται κρίσιμη για την εδραίωση και την ενίσχυση του πολιτικού υποκειμένου.
Με ένα εκτενές κείμενο ο βουλευτής το ΣΥΡΙΖΑ και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Γιώργος Καραμέρος εκφράζει τον θετικό τρόπο με τον οποίο εξέλαβε το πολυσυζητημένο μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα, κάνοντας λόγο για πολιτική ανθοφορία και παραπέμποντας στην ανάγκη να υπάρξουν συζητήσεις μεταξύ των δυνάμεων του χώρου.

Στο κείμενο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι το κείμενο δίνει έμφαση στην ανάγκη της σύμπραξης στον νέο φορέα του χώρου της Πολιτικής Οικολογίας, απ' όπου προέρχεται και ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι και το 2015 υπήρχε συνεργασία μεταξύ των δύο χώρων, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε για μεγάλο διάστημα.

Ο κ. Καραμέρος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το κείμενο «ορίζει ως ισότιμο εταίρο την πολιτική οικολογία το κείμενο της «Κυβερνώσας Αριστεράς» καθώς:

  • πιστώνει στην πολιτική Οικολογία την επίγνωση των ορίων του πλανήτη και την ανάγκη ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης
  • την καλεί να ενσωματωθεί, και όχι να γαρνίρει, όπως στην πρώτη φορά Αριστερά, στον πυρήνα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει βιωσιμότητα, ενεργειακή ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
  • την αντιμετωπίζει ισότιμα γιατί τόσο αναγκαία είναι. Η αλήθεια είναι πώς και οι συνθήκες στον πλανήτη είναι χειρότερες σήμερα από ότι το 2012».

Ο κ. Καραμέρος τονίζει επίσης ότι «τώρα ακολουθεί η ώρα του διαλόγου και έπεται η ώρα των αποφάσεων των κομμάτων».

«Αξία θα έχει κι άλλα νέα αλλά και έμπειρα πρόσωπα να μπουν στην καθημερινή αρένα όχι απλώς της εκφώνησης αλλά της μαχητικής και πειστικής υπεράσπισης των θέσεων του χώρου του νέου πολιτικού υποκειμένου. Πρωτομαγιά έγινε μία χρήσιμη πολιτική ανθοφορία. Και μέχρι το Φθινόπωρο όπως λένε και οι καλοί αμπελουργοί στον Αττικό Αμπελώνα στα Μεσόγεια "στον Τρύγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν". Και η "χρονιά" που έρχεται πρέπει να έχει καλό δέσιμο και καλά γράδα», καταλήγει με νόημα ο Γιώργος Καραμέρος.

