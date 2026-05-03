Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έλαβε εξιτήριο κι επέστρεψε σπίτι του
Ευχάριστα νέα για τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του βρετανικού ποδοσφαίρου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τέλος η αγωνία για τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, αυτό έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε εξιτήριο και πήγε στο σπίτι του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Ματσάρα με γκολ, θέαμα και νικητές τους Βοιωτούς
19:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Γιατί έχετε συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό» τώρα τελευταία
18:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα
18:34 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
«Αργυρός» στο Τατζικιστάν ο Θοδωρής Τσελίδης!
18:31 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ