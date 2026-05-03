Ιράν: Πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών

Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που έπλεε κοντά στις ιρανικές ακτές ανέφερε ότι δέχθηκε «επίθεση από πολλά μικρά σκάφη», σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας (UKMTO), αναφέρει το CNN.

Το περιστατικό αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, ανέφερε η UKMTO στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι συνέβη περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά του Σιρίκ, στο Ιράν.

Το πλήρωμα του πλοίου δεν τραυματίστηκε και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Η βρετανική υπηρεσία δεν διευκρίνισε τη χώρα στην οποία είναι νηολογημένο το πλοίο.