Ιράν: Πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών
Η UKMTO δεν διευκρίνισε σε ποια χώρα είναι νηολογημένο το πλοίο
- Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου αναφέρει επίθεση από πολλά μικρά σκάφη κοντά στις ιρανικές ακτές.
- Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά του Σιρίκ στο Ιράν.
- Το πλήρωμα του πλοίου δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση.
- Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας (UKMTO) δεν διευκρίνισε τη χώρα νηολογίου του πλοίου.
Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που έπλεε κοντά στις ιρανικές ακτές ανέφερε ότι δέχθηκε «επίθεση από πολλά μικρά σκάφη», σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας (UKMTO), αναφέρει το CNN.
Το περιστατικό αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, ανέφερε η UKMTO στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι συνέβη περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά του Σιρίκ, στο Ιράν.
Το πλήρωμα του πλοίου δεν τραυματίστηκε και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Η βρετανική υπηρεσία δεν διευκρίνισε τη χώρα στην οποία είναι νηολογημένο το πλοίο.
