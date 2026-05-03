Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Ματσάρα με γκολ, θέαμα και νικητές τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός ήταν εξαιρετικός επιθετικά, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Βόλου και με τρεις εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι πήρε τη νίκη στην έδρα του με σκορ 5-2. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπήκαν ποτέ στη διεκδίκηση του ματς, καθώς από νωρίς  βρέθηκαν να κυνηγάνε στο σκορ.

Ο Λεβαδειακός επικράτησε 5-2 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το γκολ μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκονζάλες πέρασε κάθετα στον Λάμπρου, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Χουάνπι, ο 32χρονος μέσος πλάσαρε από το ύψος της μικρής περιοχής και ο Άνακερ κράτησε το μηδέν.

Τεράστιο λάθος του Μπουζούκη, που γλίστρησε, ο Γκούμας έκλεψε την μπάλα, την έσπασε στον Παλάσιος και ο Αργεντινός εξτρέμ επιχείρησε διαγώνιο σουτ, όμως ο Μορέιρα απέκρουσε με το πόδι και στη συνέχεια ο Λεβαδειακός κέρδισε κόρνερ (20’). Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βήχος που σέντραρε, ο Νίκας πήρε την κεφαλιά, ο τερματοφύλακας του Βόλου απέκρουσε εκπληκτικά, αλλά η μπάλα έφτασε στον Όζμπολτ από τον Τσιβελεκίδη και ο Σλοβένος επιθετικός την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0.

Φοβερή απόκρουση από τον Άνακερ, ο οποίος έσωσε την ομάδα του από βέβαιο γκολ. Ο Λυκουρινός έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα είχε πάρει τροχιά για την εστία, ωστόσο ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ ήταν και πάλι εκεί (30’). Λίγο αργότερα, ο Παλάσιος διπλασίασε τα τέρματα των Βοιωτών. Ο Λαγιούς έβγαλε βαθιά μπαλιά προς τον Αργεντινό, ο Μορέιρα έκανε λανθασμένη έξοδο εκτός περιοχής, και ο 34χρονος πλάσαρε σε κενή εστία για το 2-0 (32’).

Ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού είχε υψώσει τοίχος μπροστά από την εστία και δεν περνούσε τίποτα. Ο Μπουζούκης γύρισε στον Χουάνπι, εκείνος πλάσαρε με το αριστερό από τη μικρή περιοχή, όμως ο Βραζιλιάνος ήταν και πάλι εκεί για να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των αντιπάλων τους και σε συνδυασμό με την φανταστική εμφάνιση του Άνακερ, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 2-0.

Ο Λεβαδειακός δεν επαναπαύτηκε στο δεύτερο μέρος, ο Λαγιούς πάτησε περιοχή, γύρισε τη μπάλα, η οποία βρήκε στο χέρι του Κόμπα και έπειτα από υπόδειξη του VAR ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και σημάδεψε σωστά για το 3-0 στο 56’. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δημιουργούσε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Σέρβος επιθετικός έγινε και πάλι επικίνδυνος, αλλά ο Μορέιρα έπεσε σωστά και απομάκρυνε (68’).

Ο Φίλων μπήκε στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά, πέρασε τον Τριανταφύλλου και εκείνος τον ανέτρεψε στο 72’. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Βήχος και ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 4-0. Ο Κύρκος με σουτ «οβίδα», άφησε «άγαλμα» τον Άνακερ και μείωσε για τον Βόλο στο 83ο λεπτό του αγώνα. Λάθος του Άνακερ εκτός περιοχής, ο Λεγκίσι σούταρε, ο Λιάγκας έσωσε πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα, αλλά ο Κύρκος πήρε το ριμπάουντ και για το 4-2 στο 90’.

Ο Φίλων πήρε το πέναλτι από τον Λυκουρινό, ο οποίος αντίκρισε και την κόκκινη κάρτα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το τρίτο πέναλτι για τον Λεβαδειακό ανέλαβε να εκτελέσει ο Λιάγκας, που διαμόρφωσε το τελικό 5-2. Οι Βοιωτοί ήταν ανώτεροι σε όλο το παιχνίδι και στο τέλος πήραν τους τρεις βαθμούς.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Λεβαδειακός: Άνακερ, Βήχος, Τσάπρας (70’ Φίλων), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Λαμαράνα (46’ Τσοκάι), Λαγιούς (70’ Παπαδόπουλος), Νίκας (80’ Μανθάτης), Παλάσιος, Γκούμας, Όζμπολτ (46’ Οζέγκοβιτς)

ΝΠΣ Βόλος: Μορέιρα, Μύγας, Λυκουρινός, Τριανταφύλλου, Αμπάντα, Γκονζάλες, Κόμπα, Τζόκα (75’ Λεγκίσι), Μπουζούκης (46’ Γρόσδης), Λάμπρου (82’ Βαϊνόπουλος), Χουάνπι (46’ Κύρκος)

