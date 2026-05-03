LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της Τούμπας για τα playoffs της Super League

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει νίκη στην Τούμπα για να παραμείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου.

Στην Τούμπα στρέφονται τα βλέμματα, εκεί όπου ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται σε μία αναμέτρηση με χαρακτήρα τελικού και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και την απώλεια του Κυπέλλου, αναζητώντας μία νίκη που θα τον επαναφέρει δυναμικά στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη στη Λεωφόρο και γνωρίζει πως το «διπλό» αποτελεί μονόδρομο, ώστε να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή και να μειώσει τη διαφορά από την ΑΕΚ.

Η παράδοση στις αναμετρήσεις της Τούμπας δίνει ένα μικρό προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους», όμως η πρόσφατη αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων δείχνει πως τα δεδομένα είναι διαφορετικά ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Διαβάστε επίσης