Super League: «Διπλό» τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ, διατήρησης ελπίδας ο Ολυμπιακός

Σπουδαία ματς σε Λεωφόρο και Τούμπα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό – Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των αγώνων.

Τελική ευθεία για τις «μάχες» της Super League. Οι διακοπές των play offs ολοκληρώθηκαν, μετά το Πάσχα και τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας. Η επανέναρξη του πρωταθλήματος για τους αγώνες κατάταξης, φέρνει και την ολοκλήρωση της σεζόν όλο και πιο κοντά.

Η αγωνία είναι μεγάλη σε διπλό ταμπλό. Πρώτα απ’ όλα για την κατάκτηση του τίτλου και εν συνεχεία για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Κι αυτό γιατί οι αγώνες των θέσεων 5-8 είναι πλέον μόνο για το γόητρο, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς όπου οι φιλοξενούμενοι θέλουν να βρουν ακόμη μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη – όπως έκαναν στη Λεωφόρο – για να μείνουν «ζωντανοί» στο κυνήγι του τίτλου. Ο «Δικέφαλος» απ’ την πλευρά του δεν έχει καλή ψυχολογία μετά την απώλεια του Κυπέλλου, είναι στο -8 από την κορυφή, αλλά είναι τεράστιο κίνητρο το να προσπεράσει τον Ολυμπιακό έστω για τη 2η θέση.

Στη Λεωφόρο ο βαθμολογικά αδιάφορος Παναθηναϊκός, φιλοξενεί την φορμαρισμένη ΑΕΚ. Η Ένωση ψάχνει την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα ματς στα play offs, κάτι που αν πετύχει θα «αγκαλιάσει» τον τίτλο. Από την άλλη το «τριφύλλι» αναζητά την πρώτη του νίκη και ταυτόχρονα «εκδίκηση» για τις δύο ήττες απ’ την Ένωση ως τώρα.

Στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη… μεθυσμένος από το νέκταρ της κατάκτησης του Κυπέλλου, ενώ ο απογοητευμένος Λεβαδειακός που δεν θα έχει ευρωπαϊκό αντίκρισμα η εξαιρετική του σεζόν, φιλοξενεί τον Βόλο. Σε ματς που έχουν μόνο γόητρο.

SUPER LEAGUE PLAYOFFS 1-4 (3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Κυριακή 3/5

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 66

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 61

3. Π.Α.Ο.Κ. 58

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 50

SUPER LEAGUE PLAYOFFS 5-8 (3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Κυριακή 3/5

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος Novasports 2

17:00 ΟΦΗ – Άρης Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22

6. Ο.Φ.Η. 20

7. ΑΡΗΣ 19

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17

