WSJ: Γερμανία - Ευρώπη έχουν σοβαρότερα προβλήματα με τον Τραμπ από 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες

Snapshot Η απόφαση Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία και τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ, παρά το μικρό μέγεθος της μείωσης σε σχέση με το σύνολο των στρατευμάτων.

Η μη ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk και Dark Eagle στη Γερμανία δημιουργεί σημαντικό κενό στην ευρωπαϊκή αποτροπή έναντι απειλών.

Η Γερμανία επιταχύνει τις στρατιωτικές δαπάνες και προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική προστασία έως το 2029.

Οι εμπορικοί πόλεμοι και οι αυξημένοι δασμοί των ΗΠΑ επιβαρύνουν σοβαρά την οικονομία της Γερμανίας, περιορίζοντας τις δυνατότητες για αμυντικές και αναπτυξιακές επενδύσεις.

Η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης και η οικονομική κάμψη μειώνουν το πολιτικό κύρος του Γερμανού καγκελάριου Μερτς στο εσωτερικό. Snapshot powered by AI

H απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει από τη Γερμανία και κατ' επέκταση από ευρωπαϊκό έδαφος 5.000 στρατιώτες των ΗΠΑ, έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο κυρίως στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και στην υπόσταση του ΝΑΤΟ, που ήδη εμφανίζει «ρωγμές».

Η Wall Street Journal αναλύει με τη βοήθεια ειδικών όλα εκείνα τα σημεία που θα «πονέσουν» από την απόφαση Τραμπ, την οποία αν και Γερμανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως συμβολική, θα έχει δραματικές επιπτώσεις.

Η τελευταία αύξηση των δασμών του Τραμπ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, η προφανής αναστροφή του στα σχέδια για την τοποθέτηση πυραύλων μακράς εμβέλειας στη Γερμανία και οι οικονομικές και στρατιωτικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην περιοχή, προειδοποίησαν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, συνομιλεί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στην Ουάσιγκτον AP/Mark Schiefelbein

«Όλα αυτά είναι πιο σημαντικά από μια συμβολική μείωση 5.000 στρατιωτών», δήλωσε ο Thorsten Benner, διευθυντής του Global Public Policy Institute, ενός think tank για θέματα ασφάλειας με έδρα το Βερολίνο. «Το ίδιο ισχύει και για την ταχεία εξάντληση των αμερικανικών οπλοστασίων λόγω της σπατάλης τεράστιων ποσοτήτων πολύτιμων πόρων στον πόλεμο του Ιράν.»

Η Γερμανία αποτελεί το νευραλγικό κέντρο της παρουσίας 85.000 αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη με βασικό «ορμητήριο» την τεράστια αεροπορική βάση Ράμσταϊν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και, φέτος, το Ιράν.

Η ανακοινωθείσα απόσυρση θα αντιπροσωπεύει περίπου το 14% των περίπου 36.000 στρατιωτών που βρίσκονται επί του παρόντος στη χώρα — όχι πολύ περισσότερο από τη συνήθη διακύμανση και πολύ μικρότερη από τη μείωση των 12.000 στρατιωτών που ο Τραμπ προσπάθησε να εφαρμόσει κατά την πρώτη θητεία του.

? JUST IN: President Trump says the US will be withdrawing "A LOT" more troops from Germany than the 5,000 announced yesterday



FINALLY.



Bring our troops home! We don't need NATO — NATO needs US!



"We're going to cut WAY down and we're cutting a lot further than 5,000" ?? pic.twitter.com/I4RBJnb3qL — Nick Sortor (@nicksortor) May 2, 2026

Ήταν «προβλέψιμο ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας», δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη επενδύει ήδη για να καλύψει το κενό. «Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο», είπε.

Η Γερμανία και οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ «συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες της απόφασής τους σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του ΝΑΤΟ στις X.

Η στρατιωτική συμμαχία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια», αλλά το ΝΑΤΟ μπορεί ακόμα «να εξασφαλίσει την αποτροπή και την άμυνά μας».

Μεγαλύτερη ανησυχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προκαλεί η είδηση ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μην αναπτύξουν τάγμα για τη λειτουργία πυραύλων κρουζ Tomahawk και υπερηχητικών πυραύλων Dark Eagle στη Γερμανία, μια συμφωνία επί Μπάιντεν το 2024, δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αξιωματούχοι στο Βερολίνο είχαν προβλέψει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα τηρούσε τη συμφωνία, καθώς δεν είχε δεσμευτεί ποτέ να το πράξει, δήλωσε ο Νίκο Λάνγκε, διευθυντής του Γερμανικού Ινστιτούτου Ανάλυσης Κινδύνων και Διεθνούς Ασφάλειας και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.

«Ωστόσο, το γεγονός ότι τώρα, όταν αντιμετωπίζουμε ένα τόσο σοβαρό επίπεδο απειλής στην Ευρώπη, αυτό το κενό συμβατικής αποτροπής δεν καλύπτεται — αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Λάνγκε. «Διαθέτουμε δικά μας στρατεύματα, αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη αυτή τη συγκεκριμένη ικανότητα.»

Νέοι στρατιώτες της γερμανικής Bundeswehr παρακολουθούν ένοπλους στρατιώτες κατά τη διάρκεια τελετής ορκωμοσίας μπροστά από το κοινοβούλιο του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας AP/Martin Meissner

Στην Ουάσιγκτον, μέλη του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα επέκριναν την ανακοίνωση, θεωρώντας ότι ενδέχεται να βλάψει τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Με βάση την αντίδραση του Κογκρέσου, οι ανακοινώσεις δεν έχουν συντονιστεί πλήρως και θα έχουν αντίκτυπο στην αποτρεπτική δύναμη του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο συνταξιούχος υποστράτηγος του Στρατού των ΗΠΑ Γκόρντον Ντέιβις, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Η ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν γρήγορα σε πιθανή σύγκρουση στην Ευρώπη ή σε γειτονικές περιοχές θα επηρεαστεί επίσης, πρόσθεσε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε το Σάββατο: «Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας μας».

Ένας άλλος λόγος ανησυχίας: η απόσυρση του τάγματος αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι αποκλιμάκωσης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακολουθεί την αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι οι κινήσεις αυτές υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Υπό την κυβέρνηση Μερτς, η Γερμανία έχει αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες και επιταχύνει τις προμήθειες με στόχο να γίνει η μεγαλύτερη συμβατική στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης έως το 2029. Έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τη Γαλλία για τη συμπλήρωση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας.

Στρατιωτικοί αναλυτές δήλωσαν ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει λιγότερο εξαρτημένο από την αμερικανική στρατιωτική προστασία, αλλά ότι η διαμάχη Μερτς-Τραμπ ήταν μια χρήσιμη υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης αυτής της προσπάθειας.

Ωστόσο, η ταχεία εξάντληση του οπλοστασίου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους εναντίον του Ιράν έχει δημιουργήσει ένα δίλημμα για την Ευρώπη, της οποίας ο επανεξοπλισμός παραμένει αργός και εξαρτάται από τις αγορές από την Αμερική, ιδίως σε κρίσιμους τομείς όπως τα αντιαεροπορικά συστήματα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

«Όλα αυτά μεταφράζονται σε αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο Λάνγκε.

Οι οικονομικές αντιξοότητες που προέρχονται από μια σειρά πολιτικών του Τραμπ, οι οποίες έχουν υπονομεύσει την ικανότητα της Γερμανίας να στηρίξει τις τεράστιες αμυντικές επενδύσεις της, αποτελούν μεγαλύτερο λόγο ανησυχίας.

Οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ —μια ζωτικής σημασίας σωτηρία για την αντιστάθμιση της μακροπρόθεσμης απώλειας μεριδίου αγοράς στην Κίνα— έχουν καταρρεύσει από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη πέρυσι. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που συνήφθη το περασμένο καλοκαίρι δεν προσέφερε σχεδόν καμία ανακούφιση σε πολλούς γερμανούς κατασκευαστές, καθώς ξεχωριστοί δασμοί των ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο έχουν πλήξει τα προϊόντα τους.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οικονομολόγοι είχαν ελπίσει ότι η αμυντική δαπάνη του Βερολίνου και μια ξεχωριστή επενδυτική πρωτοβουλία σε δημόσιες υποδομές θα ενίσχυαν την ανάπτυξη φέτος, αλλά η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας μετά την επίθεση στο Ιράν κατέστρεψε αυτές τις προσδοκίες.

Η κυβέρνηση έχει έκτοτε μειώσει δραστικά τις ήδη αδύναμες προβλέψεις της για την ανάπτυξη φέτος, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών αυτό το μήνα. Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι αυξάνει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 15% σε 25% αυτή την εβδομάδα θα επιβαρύνει περαιτέρω τον μακροχρόνιο πόνο της εμβληματικής βιομηχανίας της Γερμανίας.

Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση της Γερμανίας περιορίζει επίσης το πολιτικό περιθώριο ελιγμών του Μερτς στο εσωτερικό. Μετά από μια σταδιακή πτώση των δημοσκοπικών του ποσοστών από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι, ο καγκελάριος έχει καταστεί ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς στην μεταπολεμική ιστορία.

Διαβάστε επίσης