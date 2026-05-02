Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη Γερμανία από τη μερική αποχώρηση των ΗΠΑ;

Εν μέσω εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Βερολίνου, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσύρει περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία εντός των επόμενων έξι έως δώδεκα μηνών. Ο επίσημος λόγος που δίνεται είναι η επανεξέταση της παρουσίας στρατευμάτων στην Ευρώπη, οι τοπικές συνθήκες και οι συνολικές απαιτήσεις των περιοχών ανάπτυξης.

Πιο πιθανή, ωστόσο, είναι η διαμάχη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε επικρίνει τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αυτή η κίνηση θα μπορούσε σίγουρα να έχει αισθητές συνέπειες για τις εν λόγω περιοχές.

Πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία;

Τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται στη Γερμανία για περισσότερα από 80 χρόνια, αν και ο αριθμός τους έχει μειωθεί σταθερά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Από τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, υπήρχαν 36.436 στρατιώτες που βρίσκονταν στη Γερμανία. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός παρουσιάζει τακτικές διακυμάνσεις, εν μέρει λόγω εναλλαγών και ασκήσεων. Για παράδειγμα, ο αριθμός των στρατευμάτων για τον Απρίλιο του 2026 ποικίλλει, κυμαινόμενος από 36.000 έως 39.000. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 13.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έφεδροι και πολιτικοί υπάλληλοι.

Μετά την Ιαπωνία, η Γερμανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ εκτός ΗΠΑ.

Πού βρίσκονται οι Αμερικανοί στρατιώτες;

Ο αμερικανικός στρατός διατηρεί αρκετές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, κυρίως στο νότο και στα νοτιοδυτικά. Η Γερμανία έχει μεγάλη σημασία για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η χώρα χρησιμεύει ως κόμβος για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή: Η αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Ρηνανία-Παλατινάτο, ειδικότερα, είναι κεντρικής σημασίας για τον πόλεμο στο Ιράν. Μια άλλη στρατηγικά σημαντική τοποθεσία είναι η Περιφερειακή Διοίκηση των ΗΠΑ για την Ευρώπη (EUCOM) και την Αφρική (AFRICOM) στη Στουτγάρδη.

Η στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης των ΗΠΑ στο Grafenwöhr της Βαυαρίας θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Μαχητικά αεροσκάφη F-16 σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Spangdahlem, ενώ τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ αποθηκεύονται στην αεροπορική βάση Büchel στη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Το Λάντστουλ φιλοξενεί το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, οι Αμερικανοί στρατιώτες που τραυματίζονται σε αποστολές στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν μέχρι τις ΗΠΑ για γρήγορη και υψηλής ποιότητας περίθαλψη. Επειδή το νοσοκομείο Λάντστουλ γερνάει, το μεγαλύτερο νοσοκομείο του στρατού των ΗΠΑ εκτός Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται υπό κατασκευή στο γειτονικό Βάιλερμπαχ με κόστος περίπου 1,59 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τι ρόλο παίζουν οι βάσεις;

Πέρα από τις πτυχές της πολιτικής ασφαλείας, οι βάσεις αποτελούν σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την αντίστοιχη περιοχή, για παράδειγμα μέσω της απασχόλησης Γερμανών ή της κατανάλωσης από το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στο Ράμσταϊν: «Ο οικονομικός αντίκτυπος της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ μπορεί να εκτιμηθεί σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά οικονομικό έτος», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου (dpa) ο Ραλφ Χέχλερ (CDU), δήμαρχος του δήμου Ράμσταϊν. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μισθούς, ενοίκια και συμβάσεις για τοπικές εταιρείες.

Ακόμη και πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησης των στρατευμάτων, ο Χέχλερ είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, θα μπορούσε να εφαρμόσει γρήγορα προσωρινές μετεγκαταστάσεις. «Το αν μπορεί να το κάνει αυτό μόνιμα χωρίς το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τολμώ να το αμφισβητήσω. Αλλά οι επιπτώσεις θα ήταν άμεσα αισθητές για εμάς». Εκτός από την οικονομική πτυχή, πρόκειται επίσης για τους Αμερικανούς ως γείτονες και συχνά φίλους. «Μόνο στον δήμο μας, ζουν σχεδόν 8.000 Αμερικανοί με τις οικογένειές τους».

Θα τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της Γερμανίας;

Η απόσυρση ορισμένων στρατιωτών μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά το κλείσιμο ολόκληρων στρατιωτικών βάσεων, κάτι που δεν αναμένεται προς το παρόν, θα ήταν ένα σημαντικό βήμα. Ειδικά δεδομένης της επιθετικής στάσης της Ρωσίας, η Γερμανία βασίζεται στην αποτροπή από τις ΗΠΑ - η ίδια η Bundeswehr δεν διαθέτει ακόμη τις απαραίτητες δυνατότητες για αυτό. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δύναμη των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, ο αριθμός των 5.000 στρατιωτών δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός.

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για παροχή βοήθειας μετά τη μερική αποχώρηση. Το ζήτημα της ασφάλειας εξαρτάται επίσης από το ποια συγκεκριμένα στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν από τη Γερμανία. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας τονίζουν, ωστόσο, ότι αυτό θα αποτελούσε επίσης σημαντική μείωση για τις ΗΠΑ.

Ο Εντ Άρνολντ, ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ενωμένων Υπηρεσιών στο Λονδίνο, δήλωσε στο Associated Press ότι οι ΗΠΑ αποκομίζουν μεγάλα οφέλη από την παρουσία τους στη Γερμανία - όπως η εφοδιαστική και η υποστήριξη για πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Νίκο Λάνγκε του think tank Center for European Policy Analysis συμμερίζεται παρόμοια άποψη: Η παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία εξυπηρετεί πρωτίστως τα αμερικανικά συμφέροντα - συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της «παγκόσμιας προβολής ισχύος της Αμερικής», δήλωσε στο AP. Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει «σημαντικούς πόρους» σε υποδομές υψηλής ποιότητας στη Γερμανία.

Θα γίνει τελικά η αποχώρηση;

Είναι αδύνατο να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να αποσύρει ένα σημαντικό μέρος των περίπου 35.000 αμερικανικών στρατευμάτων που στάθμευαν τότε στη Γερμανία. Περιέγραψε το σχέδιο εκείνη την εποχή ως τιμωρητικό μέτρο για αυτό που θεωρούσε ανεπαρκείς γερμανικές στρατιωτικές δαπάνες. Ωστόσο, αυτά τα σχέδια σταμάτησαν από τον διάδοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ARD, Άν Σνάιντερ, οι απειλές πρέπει να ληφθούν πολύ πιο σοβαρά αυτή τη φορά. Έχει πλέον ληφθεί απόφαση από το Πεντάγωνο, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ, δεδομένων των εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ερμήνευσαν σαφώς την κίνηση ως πολιτικό μήνυμα, δήλωσε η Σνάιντερ . Στο τέλος της μερικής αποχώρησης, τα επίπεδα των αμερικανικών στρατευμάτων θα είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγές: tagesschau, dpa, AFP, AP

