Το Πεντάγωνο διέταξε την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένες Πολιτείες, Πιτ Χέγκσεθ, έδωσε εντολή για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την αντιπαράθεσή του με τη γερμανική ηγεσία σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η μείωση αυτή θεωρείται σχετικά περιορισμένη, καθώς αφορά την αναδίπλωση μέρους της ενίσχυσης που είχε ξεκινήσει επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Παρά την απόσυρση, περίπου 33.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν στη Γερμανία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι χώρες του ΝΑΤΟ δεν στήριξαν επαρκώς τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, προειδοποιώντας εδώ και μήνες για πιθανή αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από επανεξέταση της ανάπτυξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και βασίστηκε στις «επιχειρησιακές ανάγκες και τις συνθήκες επί του πεδίου». Όπως ανέφερε, η διαδικασία απόσυρσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες.

Η ιδέα της απόσυρσης διατυπώθηκε αρχικά από τον Τραμπ, αιφνιδιάζοντας αξιωματούχους του Πενταγώνου, οι οποίοι δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σήμερα, περίπου 38.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Γερμανία, όπου βρίσκονται επίσης η Ευρωπαϊκή και η Αφρικανική Διοίκηση των ΗΠΑ — η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Αν και η αναθεώρηση της παγκόσμιας στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ που ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος δεν προέβλεπε σημαντική αποχώρηση από την Ευρώπη, έδινε έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας στο δυτικό ημισφαίριο και στον Ειρηνικό, μεταθέτοντας μεγαλύτερο βάρος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στις ίδιες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, το Πεντάγωνο είχε επίσης ανακοινώσει ότι δεν θα αντικαταστήσει μια ταξιαρχία που επρόκειτο να αποχωρήσει από τη Ρουμανία, προκαλώντας ανησυχία εντός του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αποχωρήσεις από Ρουμανία και Γερμανία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς οι σύμμαχοι αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους.

Παρόλα αυτά, δεν συμφωνούν όλοι με την απόφαση. Ο αναλυτής Μπραντ Μπόουμαν, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, υποστήριξε ότι η αποχώρηση από τη Γερμανία ενδέχεται να πλήξει κυρίως τις ίδιες τις ΗΠΑ και να ωφελήσει αντιπάλους όπως η Ρωσία.

«Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, ενισχύει την αποτροπή απέναντι σε ενδεχόμενη επιθετικότητα του Κρεμλίνου, ενώ παράλληλα διευκολύνει την προβολή ισχύος των ΗΠΑ στη Μεσόγειο», σημείωσε.