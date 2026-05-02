ΗΠΑ: Αποσύρουν 5000 στρατιωτικούς από την Γερμανία μέσα στο επόμενο έτος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA —από αριστερά προς τα δεξιά— τον Βίκτορ Γκλόβερ, την Κριστίνα Κοχ, τον Ριντ Γουίσμαν και τον Τζέρεμι Χάνσεν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στην Ουάσιγκτον

Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε πως η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 έως 12 μηνών.

