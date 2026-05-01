Λειαίνει τις γωνίες το Ιράν: Οι υποχωρήσεις στην νέα πρόταση - Τι αναφέρει η Wall Street Journal

Σύμφωνα με το Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, το Ιράν έχει δείξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους όρους του για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με μια μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν έχει αποσύρει την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ πριν από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και έχει επίσης προτείνει να συζητηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για τη μείωση του καθεστώτος κυρώσεων των ΗΠΑ. Το Ιράν φέρεται επίσης να έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Οι αλλαγές

Σύμφωνα με τις πηγές, που επικαλείται η WSJ, η πρόταση του Ιράν προχωρά ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας να συζητηθούν οι όροι της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυηθούν τον τερματισμό των επιθέσεών τους και του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια. Προηγουμένως, το Ιράν ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τον αποκλεισμό ως προϋπόθεση για τις συνομιλίες και απαίτησε από την Ουάσιγκτον να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου πριν οι πλευρές συζητήσουν τη διαχείριση των Στενών και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, τα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα μπορούσαν να συζητηθούν σε αντάλλαγμα για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Το Ιράν έδειξε στους μεσολαβητές ότι είναι πρόθυμο να πραγματοποιήσει συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εάν η Ουάσιγκτον συμφωνήσει με την πρόταση.

