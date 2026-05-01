Έρευνα CNN: Ζημιές στις περισσότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Τουλάχιστον 16 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε 8 χώρες έχουν υποστεί ζημιές από ιρανικές επιθέσεις, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα έρευνα του CNN.

Οι ζημιές αφορούν στόχους υψηλής αξίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Μεταξύ των ιρανικών στόχων αεροσκάφη πολλών εκατομμυρίων, όπως ένα beoing Ε3 Century, η παραγωγή του οποίου έχει σταματήσει και ήταν τα «μάτια» των ΗΠΑ στoν Kόλπο με τη σημερινή αξία του υπολογίζεται σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Επίσης επλήγησαν κρίσιμα συστήματα ραντάρ και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, δύσκολα να αντικατασταθούν και καθοριστικής σημασίας για την αεράμυνα.

Όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος του CNN για τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή το δίλημμα είναι η επίδειξη δύναμης του Ιράν καθιστά ακόμα πιο επιβεβλημένη την παρουσία των ΗΠΑ στη περιοχή. Άλλα η νέα πραγματικότητα είναι ότι εγκαταστάσεις που κάποτε φάνταζαν ως «απόρθητα φρούρια» τώρα στέκονται σαν «ακίνητοι στόχοι».

Το ρεπορτάζ καταλήγει με το ερώτημα, μήπως η αμερικανική παρουσία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που κάποτε λειτουργούσε ως «ασπίδα προστασίας» έχει μετατραπεί σε αχίλλειο πτέρνα;

